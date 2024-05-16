Кадры с первого дня визита Путина в Китай

С оркестром и эскортом мотоциклистов: первый день визита Путина в Китай

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Президент России Владимир Путин провел первый день государственного визита в Китай. Он приехал в страну 15 мая поздно вечером — его встретили у трапа почетный караул и экскорт из мотоциклистов.

Утром 16 мая он провел несколько встрес с председателем КНР Си Цзиньпинем, дал пресс-конференцию для журналистов. Позже лидеры стран провели торжественный обед. Кадры встречи и первого дня визита — в видео РБК.