С оркестром и эскортом мотоциклистов: первый день визита Путина в Китай
Президент России Владимир Путин провел первый день государственного визита в Китай. Он приехал в страну 15 мая поздно вечером — его встретили у трапа почетный караул и экскорт из мотоциклистов.
Утром 16 мая он провел несколько встрес с председателем КНР Си Цзиньпинем, дал пресс-конференцию для журналистов. Позже лидеры стран провели торжественный обед. Кадры встречи и первого дня визита — в видео РБК.
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