«Демонстрация неповиновения». Что мировые СМИ пишут о визите Путина в КНР

Ночью 15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым зарубежным визитом после инаугурации. Что международные СМИ пишут о его поездке и переговорах с Си Цзиньпином — в материале РБК

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Global Times (Китай)

«Поскольку в этом году отмечается 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, в ходе визита Си Цзиньпин и Путин обменяются мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных областях, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес <...>.

Китайские эксперты заявили, что решение Путина выбрать Китай в качестве места своего первого государственного визита после переизбрания не является неожиданностью, и это показывает, что Москва придает большое значение дальнейшему развитию своего стратегического партнерства с Китаем и что под давлением Запада решимость России «повернуться на Восток» становится твердой, как скала».

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Guardian (Великобритания)

«Путин и Си Цзиньпин разделяют общее мировоззрение, согласно которому Запад находится в упадке, в то время как Китай бросает вызов превосходству США во всем — от квантовых вычислений и синтетической биологии до шпионажа и жесткой военной мощи.

В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран. Запад утверждает, что Китай сыграл решающую роль в оказании помощи России в преодолении санкций и предоставил ключевые технологии, которые Россия использовала на поле боя».

New York Times (США)

«Ожидается, что на этой неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин примет президента России Владимира Путина, оба лидера выступят единым фронтом. <...>

Г-н Путин пытается нарастить боевые действия на Украине до того, как украинские войска смогут получить новую поставку вооружений из Соединенных Штатов, и, вероятно, хочет убедиться, что он может положиться в этом вопросе на Китай. Г-н Си будет стремиться поддержать своего стратегического партнера и «старого друга», но на него также оказывается давление, вынуждающее избегать дальнейшей изоляции со стороны Запада из-за его поддержки России».

El Mundo (Испания)

«Си не скрывает своей растущей геостратегической привязанности к Кремлю, но делает это, не разрывая отношений с Западом.

Путин (71 год) и Си (70 лет) уже встречались лицом к лицу целых 43 раза с тех пор, как китайский лидер пришел к власти в 2013 году. <...> Путин дважды посещал Пекин, последний раз — всего семь месяцев назад, чтобы принять участие в саммите нового Шелкового пути, мегапроекта китайского президента в области инфраструктуры. Си, со своей стороны, посетил Москву в марте прошлого года».

AFP (Франция)

«Лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин представили отношения своих стран как стабилизирующий фактор в хаотичном мире, когда проводили переговоры в четверг в Пекине, в ходе которых российский президент пытается добиться от Китая большей поддержки своих военных действий на Украине и изолированной экономики. <...>

Прибытие российского лидера произошло через несколько часов после того, как он похвалил войска своей страны за продвижение «по всем фронтам» на поле боя на Украине после нового крупного наземного наступления. Си Цзиньпин, вернувшийся на прошлой неделе из турне по трем странам Европы, отверг критику Запада связей своей страны с Москвой, радуясь импорту дешевых российских энергоносителей и доступу к огромным природным ресурсам, включая стабильные поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири».

Times of India (Индия)

«Этот визит — не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада. Частота и глубина военного сотрудничества, такие как совместные военно-морские учения вблизи стратегических районов мира, свидетельствуют о растущем духе военного товарищества.

Однако эти маневры свидетельствуют скорее о глубине их партнерства, чем о реальном военном союзе. Совместное военно-морское патрулирование вблизи американских вод и участие России в военных учениях под руководством Китая являются важными событиями, на которые Запад смотрит с растущей озабоченностью. Более того, экономическая взаимозависимость, выражающаяся в превращении Китая в важнейшего поставщика для оборонного сектора России, демонстрирует глубину их двусторонних связей, которые становятся все более значимыми на мировой арене».

Nikkei Asia (Япония)

«Россия в настоящее время является крупнейшим экспортным направлением Китая для бензиновых автомобилей, которые быстро теряют популярность в Китае из-за перехода на электромобили.

Но США усиливают давление на коммерческие связи между Китаем и Россией, отчасти стремясь ограничить поставки товаров двойного назначения, которые могли бы поддержать военные усилия Москвы».

Spiegel (Германия)

«Их объединяет неприятие Запада, они называют себя друзьями, хотят вместе пить чай. Тем не менее соотношение сил очевидно: Россия экономически сильно зависит от Китая из-за западных санкций. Так называемые товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, Россия также импортирует в значительной мере из Китая.

Главный вопрос будет заключаться в следующем: как Си Цзиньпин ведет себя по отношению к Путину? Глава китайского государства только что совершил турне по Европе и продемонстрировал свой талант говорить то, что хотят услышать. Си Цзиньпин заверил, что не будет продавать китайское оружие России. Президент Франции Эмманюэль Макрон остался доволен. Ранее, во время своего визита в Китай, канцлер Шольц пытался убедить Си Цзиньпина, что он поможет положить конец войне на Украине. Но действительно ли Си Цзиньпин будет сдерживать Путина? Западу не следует возлагать слишком больших надежд».

CNN (США)

«Встреча Путина на красной дорожке в Пекине состоялась на следующий день после того, как офис президента Украины Владимира Зеленского объявил, что он отменит все предстоящие международные визиты, поскольку его войска обороняются от внезапного наступления России в северо-восточной Харьковской области его страны».

Al Jazeera (Катар)

«Мы не должны недооценивать полезность России как безграничного друга Китая и Си Цзиньпина, — сказала Сари Архо Хаврен, младший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в интервью Al Jazeera по электронной почте. — Россия является ценным партнером в вытеснении США и изменении мирового порядка на благоприятный как для Китая, так и для России. Россия также рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая, и мы уже видели спекуляции относительно возможной войны в Индо-Тихоокеанском регионе и того, может ли Россия оказать помощь Китаю и присоединиться к нему в возможных военных действиях».