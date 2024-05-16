Пентагон оценил уровень коррупции на Украине

Инспектор Пентагона: коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе

Конфликт открыл новые возможности для взяток, откатов и завышенных закупочных цен на Украине, но власти борются с проблемой, не прекращают проведение реформ и добились снижения ее уровня со времен Януковича, утверждает Пентагон

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Уровень коррупции на Украине значительно снизился с 2013 года, но он по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе, это постоянная проблема государства. Такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в конгресс.

«Продолжающаяся война с Россией создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, особенно при закупках летального оружия, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — сказано в документе.

Такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, предназначенных для покупки снарядов и оружия. Некоторые министерства предприняли меры по противодействию коррупции и внедрению западных стандартов подотчетности, но некоторые этого делать не стали, а низкие зарплаты повышают коррупционные риски, сказано в документе.

Власти Украины прилагают усилия для борьбы с коррупцией, признал аудитор, поскольку коррупция грозит помешать восстановлению страны. Антикоррупционые реформы продолжились даже в военное время из-за жестких условий предоставления помощи.

США помогали украинским следователям и прокурорам раскрывать коррупционные дела, в результате антикорупционные ведомства наняли больше сотрудников, завели больше уголовных дел и арестовали госчиновников и депутатов по статьям о взяточничестве и растрате.

Борьба с коррупцией — одно из главных требований Еврокомиссии (ЕК) к Украине в рамках ее заявки на вступление в ЕС. В частности, немецкий Минюст называл коррупцию «тройной проблемой для Украины».

Как выяснил Politico, власти США могут сделать условием будущей экономической помощи проведение «реформ для борьбы с коррупцией и превращения Украины в более привлекательное место для частных инвестиций». По данным CNN, Вашингтон прошлой осенью отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. По его словам, «ни один доллар не был украден у наших партнеров», а сообщения о распространившейся на Украине коррупции — «известный российский нарратив» для раскола между Западом и Киевом.