Пентагон оценил уровень коррупции на Украине
Уровень коррупции на Украине значительно снизился с 2013 года, но он по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе, это постоянная проблема государства. Такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в конгресс.
«Продолжающаяся война с Россией создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, особенно при закупках летального оружия, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — сказано в документе.
Такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, предназначенных для покупки снарядов и оружия. Некоторые министерства предприняли меры по противодействию коррупции и внедрению западных стандартов подотчетности, но некоторые этого делать не стали, а низкие зарплаты повышают коррупционные риски, сказано в документе.
Власти Украины прилагают усилия для борьбы с коррупцией, признал аудитор, поскольку коррупция грозит помешать восстановлению страны. Антикоррупционые реформы продолжились даже в военное время из-за жестких условий предоставления помощи.
США помогали украинским следователям и прокурорам раскрывать коррупционные дела, в результате антикорупционные ведомства наняли больше сотрудников, завели больше уголовных дел и арестовали госчиновников и депутатов по статьям о взяточничестве и растрате.
Борьба с коррупцией — одно из главных требований Еврокомиссии (ЕК) к Украине в рамках ее заявки на вступление в ЕС. В частности, немецкий Минюст называл коррупцию «тройной проблемой для Украины».
Как выяснил Politico, власти США могут сделать условием будущей экономической помощи проведение «реформ для борьбы с коррупцией и превращения Украины в более привлекательное место для частных инвестиций». По данным CNN, Вашингтон прошлой осенью отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.
Украинский президент Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. По его словам, «ни один доллар не был украден у наших партнеров», а сообщения о распространившейся на Украине коррупции — «известный российский нарратив» для раскола между Западом и Киевом.
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