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Новое правительство 2024 ,  
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Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем»

Колокольцев: полностью победить коррупцию мы не можем, но мы справляемся
Сюжет
Новое правительство 2024
За последний год выявляемость коррупционных преступлений сотрудниками полиции выросла на 3%, до 75%, сообщил Колокольцев. Число выявленных фактов взяточничества при этом выросло на 15%
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Полностью победить коррупцию невозможно, но «мы справляемся», заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев во время консультаций в Совете Федерации по его кандидатуре, передает корреспондент РБК.

«Победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, наши классики всегда утверждали, что коррупция существует ровно столько, сколько существует само государство, но, тем не менее, мы справляемся», — сказал он. По его словам, криминальные схемы становятся все более изощренными.

Колокольцев уточнил, что органы МВД добились практически полного возмещения материального ущерба от коррупционных преступлений на сумму почти 50 млрд руб. в 2023 году.

Колокольцев заявил, что за последний год выявляемость коррупционных преступлений полицией выросла на 3%, до 75%. Число выявленных фактов взяточничества при этом выросло на 15%.

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Среди задач МВД в этой сфере он выделил сохранение бюджетных средств, выявление и документирование фактов должностных преступлений, борьбу с коррупцией среди чиновников, в том числе «в своих собственных рядах».

«Приходится порой принимать не только терапевтические, но и хирургические методы, избавляемся от руководителей, избавляемся от сотрудников, которые злоупотребляют своим правом и, соответственно, наносят ущерб и предпринимателям, и имиджу нашей системы в целом», — заявил Колокольцев.

12 мая президент Владимир Путин предложил переназначить большинство руководителей силовых ведомств в правительстве. В их числе также Колокольцев. Он занимает пост главы МВД с 2012 года, в современной истории России дольше всех своих предшественников. Колокольцев дважды сохранял должность во время изменений в кабинете министров: в 2018 году — когда правительство экс-премьера Дмитрия Медведева обновлялось после президентских выборов; и в 2020 году — в кабинете премьер-министра Михаила Мишустина.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Георгий Смирнов
МВД Владимир Колокольцев коррупция преступления Совет Федерации
Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

и.о. министра внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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