США увидели риски прекращения помощи Украине из-за коррупции

США обеспокоены коррупцией на Украине и будут прилагать меры для борьбы с ней, так как в противном случае на Западе могут отказаться от поддержки Киева. Украина начала вознаграждать за доносы о коррупции 10% от суммы взятки

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США пытаются помочь Украине в борьбе с коррупцией, поскольку опасаются ее негативных последствий, среди которых может быть отказ Запада поддерживать Киев в конфликте с Москвой, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ «Интегрированная страновая стратегия» Вашингтона. Такие стратегии выпускаются и для других государств.

Издание отмечает, что существует более сжатая версия этого документа, она опубликована на сайте Госдепартамента. В ней также говорится о коррупции, но в более мягких формулировках. Например, одной из целей названо то, что Украина «реализует антикоррупционные реформы для достижения устойчивого импульса к евроатлантической интеграции, чтобы добиться безопасного и справедливого будущего, которое обеспечит процветание всем ее гражданам».

В конфиденциальной версии речь идет о том, что «ощущение коррупции на высоком уровне» способно «подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени».

Источники Politico отметили, что вопросы борьбы с коррупцией обсуждаются между Киевом и Вашингтоном. Один из них сказал, что США могут сделать условием будущей экономической помощи проведение «реформ для борьбы с коррупцией и превращения Украины в более привлекательное место для частных инвестиций».

В конфиденциальной части стратегии также говорится о необходимости уменьшения роли государства в банковском секторе, путем, например, возвращения в частную собственность бывшего «Альфа-банка Украина» (сейчас Sense Bank), который был национализирован.

Как отмечает издание, раньше вопрос коррупции на Украине поднимался редко, чтобы не дать повода противникам предоставления ей помощи, но теперь США чаще стали поднимать его и публично, и в частном порядке.

В целом эта стратегия направлена на развитие особых связей двух стран, указывает Politico, например, путем внедрения в вооруженных силах Украины стандартов НАТО и через улучшение преподавания английского языка в школах.

В августе президент Украины Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, законопроект с этой идеей затем внесла группа депутатов Рады.



Власти страны сообщали, что планируют запустить портал, на котором можно будет анонимно сообщить о коррупции и получить за это вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, это около $380 тыс.) после решения суда.



«Страна.ua» 2 октября написала, что в стране впервые выплатили подобное вознаграждение, его получателю досталось 13,3 млн гривен ($360 тыс.).