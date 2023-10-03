CNN узнал, что США объявили Украине демарш из-за коррупции

США чаще стали призывать Украину усилить борьбу с коррупцией, в том числе предупреждая, что без этого невоенная помощь Киеву окажется под угрозой. Госдеп даже направил Украине официальную ноту-демарш по этому вопросу

Штаб-квартира Госдепартамента США (Фото: Wikimedia Commons)

За последние несколько недель Вашингтон отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В частности, в конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту-демарш по данному вопросу. В ней было сказано, что США ожидают от Украины продолжения усилий по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности для получения прямой бюджетной поддержки, рассказали три собеседника телеканала.

«Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут незаконно присвоены, то это поставит под угрозу всю помощь США стране», — сказал один из источников CNN.

Речь не идет о том, чтобы сократить военную помощь, но под угрозой другие ее формы. С начала конфликта с Россией Украина получила от США $23 млрд бюджетной помощи, которая покрывала расходы Киева на здравоохранение, образование и т.д. Один из собеседников телеканала отметил, что украинцы «должны отчитываться за каждый пенни» этой помощи, им об этом известно.

Посольство Украины в США заявило CNN, что Киев «амбициозно» приступил к проведению реформ, которые от него требуют. Представитель Госдепа Мэтью Миллер назвал борьбу с коррупцией приоритетом для обеих стран и отметил, что Украина отвечала на соответствующие просьбы, поступившие в последние несколько недель.

Politico накануне, 2 октября, также написала о беспокойстве США из-за коррупции на Украине. По данным газеты, Вашингтон опасается, что она подорвет доверие партнеров Киева к нему, что может угрожать предоставлению помощи Украине. Издание также указывало, что этот вопрос обсуждается между двумя странами и в том числе есть возможность введения условия проведения Киевом реформ по борьбе с коррупцией в обмен на экономическую помощь.

Украина в последнее время приняла некоторые меры в вопросе борьбы с коррупцией. Например, она стала выплачивать вознаграждения за доносы о взятках в размере 10% от них, также власти предложили приравнять коррупцию к госизмене в период военного положения.

Власти России критикуют страны Запада за поддержку Украины и поставку вооружений Киеву. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.