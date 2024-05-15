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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на ближайшие дни все запланированные международные мероприятия и поездки, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Ранее агентство EFE со ссылкой на источники во дворце Сарсуэла — испанской королевской резиденции — сообщило, что Зеленский отменил намеченный на 17 мая визит в Мадрид.

«Владимир Зеленский поручил перенести все запланированные на ближайшие дни международные мероприятия с его участием и согласовать новые даты», — написал Никифоров в своем Facebok (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

EFE узнало об отмене визита Зеленского в Испанию из-за проблем на фронте
Политика
Владимир Зеленский

Как рассказали во дворце накануне поездки, украинский лидер собирался встретиться с королем Испании Филиппом VI. Также планировалась встреча с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Дворец не объяснил причину отмены визита. Однако, по словам дипломатических источников агентства, решение украинского лидера связано со сложной обстановкой на фронте из-за наступления России.

По информации Никифорова, украинский президент на ежедневном селекторном совещании обсудил ситуацию в Харьковской области и поставки Сил обороны Украины. Он, в частности, заслушал доклады начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, который находится в Харьковской области.

Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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