Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский отменил на ближайшие дни все запланированные международные мероприятия и поездки, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Ранее агентство EFE со ссылкой на источники во дворце Сарсуэла — испанской королевской резиденции — сообщило, что Зеленский отменил намеченный на 17 мая визит в Мадрид.
«Владимир Зеленский поручил перенести все запланированные на ближайшие дни международные мероприятия с его участием и согласовать новые даты», — написал Никифоров в своем Facebok (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
Как рассказали во дворце накануне поездки, украинский лидер собирался встретиться с королем Испании Филиппом VI. Также планировалась встреча с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Дворец не объяснил причину отмены визита. Однако, по словам дипломатических источников агентства, решение украинского лидера связано со сложной обстановкой на фронте из-за наступления России.
По информации Никифорова, украинский президент на ежедневном селекторном совещании обсудил ситуацию в Харьковской области и поставки Сил обороны Украины. Он, в частности, заслушал доклады начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, который находится в Харьковской области.
Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?