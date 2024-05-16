Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России из-за военных действий на Украине. По словам главы МИДа Уинстона Питерса, в черный список попали 28 физических и 14 юридических лиц, которые «оказывают военную и стратегическую поддержку» Москве.
По данным Веллингтона, люди и компании, против которых введены ограничения, причастны к перевозке оружия из КНДР и Ирана в Россию для использования на Украине.
О том, что КНДР отправляет России военную помощь, не раз говорили США и Южная Корея. Белый дом заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество». Также Москва и Тегеран не раз отвергали сообщения о поставках России иранских беспилотников для применения на Украине. В иранском Минобороны заявляли, что сотрудничество с Россией в военной сфере никак не связано с конфликтом Москвы и Киева.
Петерс сообщил, что новые санкции Новой Зеландии направлены против тех, «кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию». В марте 2023-го Международный уголовный суд выдал ордера на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а также президента Владимира Путина, заявив, что они несут за это ответственность. Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Российские власти отвергали обвинения и называли их «лживыми утверждениями»
По данным новозеландского МИДа, с марта 2022 года в рамках санкций против России страна внесла в черный список более чем 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд торговых ограничений. Российские власти считают эти меры незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что санкции создают дополнительные проблемы, но российский бизнес научился защищаться от рисков.
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