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Политика ,  
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Австралия объявила о новых санкциях против России

Глава МИД Австралии объявила о новых санкциях против 55 человек и 37 организаций

Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций, заявила глава МИД Пенни Вонг.

По ее словам, новые ограничения направлены против тех, кто причастен к вывозу украинских детей в Россию. Санкции также затронули российский оборонный, энергетический, горнодобывающий секторы, медиакомпании, а также организации, связанные с «российскими закупочными сетями» в Белоруссии, Иране и Северной Корее».

Всего с начала военных действий на Украине под австралийские санкции попали более 1200 граждан и компаний.

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