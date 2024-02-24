Австралия объявила о новых санкциях против России
Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций, заявила глава МИД Пенни Вонг.
По ее словам, новые ограничения направлены против тех, кто причастен к вывозу украинских детей в Россию. Санкции также затронули российский оборонный, энергетический, горнодобывающий секторы, медиакомпании, а также организации, связанные с «российскими закупочными сетями» в Белоруссии, Иране и Северной Корее».
Всего с начала военных действий на Украине под австралийские санкции попали более 1200 граждан и компаний.
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