Генерал США предположил, как Запад может «запороть» контрнаступление ВСУ

Запад может навредить украинскому наступлению, если окажет на Киев излишнее давление, считает экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он также перечислил, что на Западе вызывает сомнения в победе Украины над Россией

Бен Ходжес (Фото: Eventpress Stauffenberg / Global Look Press)

Запад может «запороть» наступление Украины, заявил изданию Business Insider экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Единственное, что, я думаю, может все запороть, — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться на пороге полной победы», — сказал генерал.

Ходжес отметил, что неправильно говорить, будто у Киева «есть только один шанс» добиться успеха, иначе союзники перестанут поддерживать Украину. По мнению генерала, Запад потратил «миллиарды», поскольку верит в то, за что борется Украина. Он добавил, что конфликт между Москвой и Киевом касается не только их, Запад отстаивает свои ценности — уважение суверенитета, прав человека и т.д.

«Если мы не готовы держаться вместе и помочь Украине победить Россию, то на самом деле мы не ценим эти вещи», — сказал Ходжес.

Он выразил мнение, что среди западных политиков — в частности, в американской администрации — есть те, кто «не привержен абсолютной победе Украины». Среди факторов, которые вызывают опасения, — неспособность поверить в проигрыш России и риск применения ею ядерного оружия, отметил он.

О том, началось ли украинское контрнаступление, поступают противоречивые сообщения. Накануне, 11 мая, президент страны Владимир Зеленский заявил, что с ним пришлось «подождать», так как армии требуется еще некоторая помощь со стороны Запада.

Российское Минобороны 12 мая сообщило, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Российское ведомство заявило о 26 атаках со стороны Киева, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 40 танков. Все они были отражены, отметило военное ведомство.

Зеленский в этот же день сообщил о продвижении украинских сил в Бахмуте (Артемовске). Днем ранее о некоторых успехах ВСУ в этом городе заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.