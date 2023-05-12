Генерал США предположил, как Запад может «запороть» контрнаступление ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 16:05
Медведев назвал МУС маловразумительной и бессильной структурой Политика, 16:48
Собянин анонсировал участие столичных IT-стартапов на выставке в Марокко Город, 16:42
Источником тревоги на стройке Соборной мечети в Крыму стал учебный муляж Общество, 16:40
Россиянин в качестве «лаки-лузера» вышел в третий круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:35
Когда физическая активность увеличит риск депрессии и болезней сердца Pro, 16:29
«КСП Капитал управление активами» — о возможностях и перспективах ЗПИФ Новая экономика, 16:24
Горсовет Нью-Йорка запретил дискриминацию полных людей Общество, 16:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине вынесли первый приговор митрополиту УПЦ за связи с Россией Политика, 16:21
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Александр Мостовой пошел в академию РФС учиться на тренера Спорт, 16:16
Продажи новых электромобилей в России резко выросли Авто, 16:13
Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России Политика, 16:11
Euractiv узнал, что Евросоюз оценил потери ВСУ в 13 тыс. убитых Политика, 16:03
Основателя Terraform Labs До Квона выпустят под залог в €400 тыс. Крипто, 15:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал США предположил, как Запад может «запороть» контрнаступление ВСУ

Генерал Ходжес: Запад может «запороть» контрнаступление Киева излишним давлением
Запад может навредить украинскому наступлению, если окажет на Киев излишнее давление, считает экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он также перечислил, что на Западе вызывает сомнения в победе Украины над Россией
Бен Ходжес
Бен Ходжес (Фото: Eventpress Stauffenberg / Global Look Press)

Запад может «запороть» наступление Украины, заявил изданию Business Insider экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Единственное, что, я думаю, может все запороть, — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться на пороге полной победы», — сказал генерал.

Ходжес отметил, что неправильно говорить, будто у Киева «есть только один шанс» добиться успеха, иначе союзники перестанут поддерживать Украину. По мнению генерала, Запад потратил «миллиарды», поскольку верит в то, за что борется Украина. Он добавил, что конфликт между Москвой и Киевом касается не только их, Запад отстаивает свои ценности — уважение суверенитета, прав человека и т.д.

«Если мы не готовы держаться вместе и помочь Украине победить Россию, то на самом деле мы не ценим эти вещи», — сказал Ходжес.

Он выразил мнение, что среди западных политиков — в частности, в американской администрации — есть те, кто «не привержен абсолютной победе Украины». Среди факторов, которые вызывают опасения, — неспособность поверить в проигрыш России и риск применения ею ядерного оружия, отметил он.

О том, началось ли украинское контрнаступление, поступают противоречивые сообщения. Накануне, 11 мая, президент страны Владимир Зеленский заявил, что с ним пришлось «подождать», так как армии требуется еще некоторая помощь со стороны Запада.

Читайте на РБК Pro
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня

Российское Минобороны 12 мая сообщило, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Российское ведомство заявило о 26 атаках со стороны Киева, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 40 танков. Все они были отражены, отметило военное ведомство.

Зеленский в этот же день сообщил о продвижении украинских сил в Бахмуте (Артемовске). Днем ранее о некоторых успехах ВСУ в этом городе заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
США Украина контрнаступление
Материалы по теме
Песков отказался комментировать сообщения о контрнаступлении Украины
Политика
CNN узнал о проведении ВСУ «формирующих» операций перед контрнаступлением
Политика
Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter