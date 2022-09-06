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МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной

Паспорт гражданки Казахстана, который могла использовать Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, является поддельным. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД республики.

«Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — говорится в сообщении.

О том, что у Вовк может быть казахстанский паспорт, который она использовала для аренды гаража, сообщил РЕН ТВ. По данным канала, Вовк представилась владельцу гаража «Юлей» и оплатила месячную аренду, хотя призналась, что он ей нужен всего на неделю. Сам гараж находится в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где жила Дугина и где снимала квартиру сама Вовк, отмечал РЕН ТВ.

«Известия» опубликовали скриншот переписки владельца с «Юлей»: 19 августа хозяин спрашивает у нее, планирует ли она продлевать аренду, а она обещает дать ответ на следующий день (Дугина была убита 20 августа).

ФСБ назвала еще одного участника подготовки убийства Дугиной
Политика

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ спустя два дня назвала исполнительницей убийства журналистки Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.

По данным спецслужбы, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, при въезде в Россию на который были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельного взрывного устройства в арендованном гараже.

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