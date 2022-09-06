МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной

Паспорт гражданки Казахстана, который могла использовать Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, является поддельным. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД республики.

«Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — говорится в сообщении.

О том, что у Вовк может быть казахстанский паспорт, который она использовала для аренды гаража, сообщил РЕН ТВ. По данным канала, Вовк представилась владельцу гаража «Юлей» и оплатила месячную аренду, хотя призналась, что он ей нужен всего на неделю. Сам гараж находится в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где жила Дугина и где снимала квартиру сама Вовк, отмечал РЕН ТВ.

«Известия» опубликовали скриншот переписки владельца с «Юлей»: 19 августа хозяин спрашивает у нее, планирует ли она продлевать аренду, а она обещает дать ответ на следующий день (Дугина была убита 20 августа).

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ спустя два дня назвала исполнительницей убийства журналистки Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.

По данным спецслужбы, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, при въезде в Россию на который были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельного взрывного устройства в арендованном гараже.