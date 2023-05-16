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Путин снял бывшего министра культуры с поста посла в Ватикане

Путин назначил бывшего постпреда при Совете Европы Солтановского новым послом в Ватикане
Посол России в Ватикане сменился на фоне сообщений папы римского о секретной миротворческой миссии по Украине. На должность назначен бывший постпред при Совете Европы Солтановский
Иван Солтановский
Иван Солтановский (Фото: МИД России)

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла в Ватикане Александра Авдеева, на этот пост назначен Иван Солтановский. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Ранее Солтановский был постпредом при Совете Европы.

Авдееву 76 лет. С 1998 по 2002 год он был первым замминистра иностранных дел, затем послом во Франции. В 2008 году был назначен министром культуры. Через четыре года продолжил дипломатическую карьеру, и в 2012-м стал послом в Ватикане.

Солтановскому, сменившему Авдеева на этой должности, 68 лет. Дипломатическую карьеру он начал в 1977 году. Занимал должность советника постпредства России при ОБСЕ и советника департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД, позже стал замдиректора этого департамента.

С 2003 по 2009 год был заместителем постпреда России при НАТО в Брюсселе, затем до 2011 года работал замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД. Следующие четыре года возглавлял этот департамент, после чего в октябре 2015 года был назначен постоянным представителем России при Совете Европы. В ноябре 2022 года был снят с этой должности.

Посол России в Ватикане сменился на фоне заявлений папы римского Франциска о секретной миротворческой миссии. О том, что Ватикан участвует в вопросе урегулирования конфликта, понтифик сообщил в начале мая. В российском МИДе тогда отметили, что не получали от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов. В то же время с рабочим визитом в Италии побывал глава отдела внешних церковных связей митрополит Антоний. Поездка прошла «по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», во время нее митрополит во время общей аудиенции встретился с папой римским.

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Спустя неделю, 10 мая, понтифик сообщил, что секретная миротворческая миссия продолжается. 13 мая папа римский принял президента Украины Владимира Зеленского, который встретился с ним в рамках поездки в Италию. После встречи Зеленский заявил, что Киеву не нужны посредники в переговорах с Москвой, но в то же время отметил, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации собственной мирной инициативы.

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Ватикан посол Александр Авдеев
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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