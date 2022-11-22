Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

Иван Солтановский (Фото: постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы)

Президент России Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя России при Совете Европы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — говорится в документе. Солтановский занимал эту должность с 2015 года.

24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, прошло внеочередное заседание комитета министров 47 стран — членов Совета Европы. Комитет министров осудил действия Москвы и решил организовать внеочередное заседание, чтобы решить, нужно ли приостанавливать членство России в Совете Европы. 25 февраля Совет Европы ограничил права России на участие в организации, уточнив, что это решение не означает ее исключение. МИД России заявил, что недружественные страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в комитете министров Совета Европы и «продолжают линию на разрушение» этой организации.

15 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение о выходе России из организации, в которой страна состояла с 1996 года. «Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. После этого ПАСЕ проголосовала за исключение России из организации, затем соответствующее решение принял комитет министров СЕ.

В сентябре Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). После 16 сентября суд больше не может принимать жалобы россиян, направленные против России. Страна также перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Эта конвенция предусматривает, в частности, право на жизнь, свободу, справедливое судебное разбирательство, запрет пыток и рабства. Конвенция учредила ЕСПЧ, куда может обратиться любое лицо, которое считает, что его права были нарушены государством — участником документа.