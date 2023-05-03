Папа римский встретился с главой отдела внешних связей РПЦ

Митрополит Волоколамский Антоний (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей РПЦ, обменялся подарками с папой римским Франциском во время общей аудиенции понтифика на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает Vatican News.

Франциск приложился к панагии Антония — медальону с изображением Божией Матери, который православные митрополиты носят на груди. Затем папа вручил митрополиту медаль понтификата, а Антоний подарил ему Панагию в шкатулке.

На сайте отдела внешних церковных связей, председателем которого является митрополит Антоний, говорится, что он прибыл в Италию с кратким рабочим визитом. Поездка осуществляется «по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

РБК направил запрос в отдел внешних церковных связей.

В августе 2022 года папа римский принимал митрополита Антония на частной аудиенции. Как говорится на сайте Vatican News, эта встреча «стала продолжением экуменического диалога между папой римским и Русской православной церковью».

Папа римский Франциск заявлял, что хочет приехать в Россию и на Украину, а его потенциальный визит в Москву обсуждали государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Понтифик также хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он выражал желание встретиться с патриархом Кириллом, но встреча не состоялась по политическим соображениям.



