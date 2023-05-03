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Bloomberg узнал об отказе США от публичной критики в адрес Индии

Bloomberg: США отказались от публичной критики Индии, надеясь на ее помощь против Китая
Роль Индии для США становится более значимой, и они стремятся избегать открытой критики ее действий в части соблюдения прав человека, пишет Bloomberg. Вашингтон подчеркнул, что контакты по этому вопросу с Нью-Дели идут регулярно
Фото: Rebecca Conway / Getty Images
Фото: Rebecca Conway / Getty Images

Администрация президента США решила воздержаться от публичной критики властей Индии, чтобы удержать Нью-Дели на своей стороне в рамках противостояния Китаю, со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил Bloomberg.

По словам источников агентства, в США встревожены «давлением индийского премьер-министра Нарендры Моди на религиозные меньшинства и СМИ», но решили отказаться от публичной критики на фоне растущей обеспокоенности Китаем, которая, в свою очередь, делает «более значимой» роль Индии для США в геополитическом и экономическом плане.

Вашингтон также недоволен связями Индии и России в оборонной сфере и тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть. Помимо этого, молчание США также связано с тем, что Индия обогнала Китай по численности населения и в администрации Байдена считают, что теперь без нее невозможно отвечать на глобальные вызовы, такие как изменение климата, говорит один из собеседников агентства.

По словам источника Bloomberg, президент США Байден во время планируемого на лето визита Моди в Вашингтон мог бы оказать давление на коллегу, чтобы тот занял «более четкую» позицию по Украине. Однако собеседник выразил сомнения, что Индия после этого будет готова открыто критиковать Россию.

Между тем координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон регулярно контактирует с Нью-Дели по вопросам, касающимся соблюдения прав человека, включая свободу вероисповедания.

МИД Индии отказался от комментариев Bloomberg.

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В конце апреля The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки сообщила, что ключевые развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от растущего противостояния между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, а в некоторых случаях «используют это соперничество в своих целях».

Среди таких государств издание назвало Индию, Бразилию, Пакистан, Египет и другие. Источники издания, знакомые с позицией Нью-Дели, сообщили, что он не поддерживает военные действия на Украине, но в то же время полагается на Москву и должен поддерживать энергетические и экономические связи с Россией.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Индия США Китай критика
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