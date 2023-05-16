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Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление

Генерал США Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков
Генерал США в отставке Марк Хертлинг заявил, что наступательные операции требуют большего количества сил, и ничего подобного ВСУ еще не проводили. В России заявляли, что готовы к наступательным действиям Украины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начинают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, сообщил в колонке для The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг.

По словам генерала, ожидаемое весеннее наступление Украины, вероятно, произойдет в ближайшее время, однако точную дату сказать невозможно. Он подчеркнул, что при наступлении у главкома ВСУ Валерия Залужного будет только два основных преимущества: выбор времени и места атаки.

«Залужный и его командиры планируют это наступление. Он изучает отчеты разведки, прощупывает позиции русских», — отмечает Хертлинг.

Но самое сложное, что еще предстоит сделать главкому ВСУ, — организовать силы, необходимые для атаки, считает американский генерал. Залужному предстоит «синхронизировать текущую мобилизацию» со своими союзниками, координировать переброску этих сил обратно на Украину, а затем непосредственно на линию боевого соприкосновения.

«Наступательные операции требуют большего количества сил, большей маневренной ловкости, точного наведения и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Ничего подобного в таком масштабе украинская армия не проводила», — добавил экс-главком.

Украинские власти уже несколько месяцев говорят о готовящемся контрнаступлении. Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин еще в начале мая сообщил, что оно уже началось. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, происходящее на фронте — «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось».

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киеву нужно еще немного времени до начала контрнаступления. До этого он говорил, что армии все еще нужна некоторая дополнительная помощь от Запада, в частности поставки бронетехники. Во время визита в Германию 14 мая он в ответ на вопрос о готовности к контрнаступлению сказал: «Еще несколько визитов — и все».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле тщательно отслеживают информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации.

Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление
Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ контрнаступление наступление генерал США Военная операция на Украине
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