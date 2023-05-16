Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:40
Курс евро впервые с начала мая превысил ₽87, доллар вырос до ₽80 Финансы, 07:40
МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям Политика, 07:32
На фоне санкций «РЖД Тур» увеличила чистую прибыль в 405 раз Бизнес, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Скупаемые для мотивационной программы акции «Норникеля» вернутся на биржу Бизнес, 07:00
Брянский губернатор сообщил о сбитом украинском дроне над Клинцами Политика, 06:40
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Экс-глава SVB связал крах своего банка с настроениями в соцсетях Финансы, 06:25
На госорганы в новых регионах запланировали потратить ₽1,9 трлн за 3 года Экономика, 06:00
Минобороны заявило об ударе по ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 05:59
При пожаре в хостеле в Новой Зеландии погибли десять человек Общество, 05:49
Берлин потребовал от Китая закрыть секретные отделы полиции в Германии Политика, 04:57
«РИА Новости» узнало об отсутствии перспектив по зерновой сделке Политика, 04:56
Росавиация предложила разработать российский учебный самолет Бизнес, 04:19
Война санкций ,  
0 

МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям

Замглавы МИД Галузин: некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям
Замглавы российского МИДа Галузин не исключил, что некоторые страны Центральной Азии из-за оказываемого давления могут присоединиться к антироссийским санкциям. По его словам, такие страны понесут большие издержки

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, введенным из-за военных действий на Украине, допустил замглавы российского МИДа Михаил Галузин, передает ТАСС,

По словам министра, позиции Москвы и центральноазитских государств о том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны, совпадают. Несмотря на это, ряд стран «не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Галузина, российская сторона не диктует другим государствам, каким внешним и внутриполитическим курсом им следовать, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». Он выразил уверенность, что страны Центральной Азии это понимают и осознают, что «искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

Центральная Азия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии, который традиционно включает в себя пять стран бывшего СССР — Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе на сотни товаров, поставляемых с Запада. В ответ на ограничения власти России узаконили параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. Одновременно импорт таких товаров из соседних с Россией стран вырос на сотни процентов. К концу прошлого года в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.

Financial Times ранее сообщала, что после начала военных действий на Украине из ЕС в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, ввезли товаров на $2 млрд, при этом около половины из них не достигло пунктов назначения.

Читайте на РБК Pro
Почему российским компаниям стоит освоить Африканский континент
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Когда физическая активность увеличит риск депрессии и болезней сердца
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. ЕК также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, писала WSJ. 15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров.

Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими в большей степени самим инициаторам ограничений и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что Москва — ключевой экономический партнер для многих стран Средней Азии, они связаны «органически», и Западу не удастся разрушить эти связи.

МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям
МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям


 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД санкции Центральная Азия Военная операция на Украине
Материалы по теме
WSJ узнала о выгоде России от «евразийского окольного пути»
Политика
Bloomberg сообщил о переизбытке газа на рынках Европы и Азии
Бизнес
Общественные организации Абхазии выступили против присоединения к России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter