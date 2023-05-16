МИД увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям

Замглавы российского МИДа Галузин не исключил, что некоторые страны Центральной Азии из-за оказываемого давления могут присоединиться к антироссийским санкциям. По его словам, такие страны понесут большие издержки

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, введенным из-за военных действий на Украине, допустил замглавы российского МИДа Михаил Галузин, передает ТАСС,

По словам министра, позиции Москвы и центральноазитских государств о том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны, совпадают. Несмотря на это, ряд стран «не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Галузина, российская сторона не диктует другим государствам, каким внешним и внутриполитическим курсом им следовать, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». Он выразил уверенность, что страны Центральной Азии это понимают и осознают, что «искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций».

Центральная Азия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии, который традиционно включает в себя пять стран бывшего СССР — Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе на сотни товаров, поставляемых с Запада. В ответ на ограничения власти России узаконили параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. Одновременно импорт таких товаров из соседних с Россией стран вырос на сотни процентов. К концу прошлого года в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.

Financial Times ранее сообщала, что после начала военных действий на Украине из ЕС в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, ввезли товаров на $2 млрд, при этом около половины из них не достигло пунктов назначения.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. ЕК также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, писала WSJ. 15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров.

Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими в большей степени самим инициаторам ограничений и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что Москва — ключевой экономический партнер для многих стран Средней Азии, они связаны «органически», и Западу не удастся разрушить эти связи.