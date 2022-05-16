Призвавшая снести советский памятник глава МВД Латвии подала в отставку

Отставки Голубевой потребовала партия «Национальный блок» из-за скопления людей у памятника советским воинам в Риге 9 и 10 мая. Глава МВД свою отставку объяснила нежеланием «нестабильного правительства»

Мария Голубева (Фото: Wikimedia Commons)

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева объявила о своей отставке из-за угрозы распада правительственной коалиции. Об этом Голубева сообщила на пресс-конференции, передает Lz.lv.

По словам главы латвийского МВД, ей стало известно о том, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поддался давлению Национального блока и решил не поддерживать ее, не дожидаясь аналитического отчета Министерства внутренних дел по поводу ситуации с акцией у памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

«В этих обстоятельствах, чтобы не ставить под угрозу безопасность государства нестабильностью правительства, я приняла решение вернуться в сейм», — сказала она.

Голубева также сообщила, что объединение «Развитие/За!» продолжит сотрудничество с правительством Кариньша. В настоящее время политики ведут переговоры о дальнейшей работе коалиции.

Ранее, 12 мая, портал LSM.lv сообщил, что Нацблок под угрозой выхода из коалиции потребовал от Кариньша отставки Голубевой из-за того, что она допустила скопление людей у памятника советским воинам в парке Победы в Риге 9 и 10 мая.

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13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, который находится в парке Победы в районе Пардаугава в Риге. Голубева также выступала за снос монумента. «Этот памятник вносит раздор, поэтому от памятников оккупации надо избавляться, хотя, может быть, это будет эмоционально сложным моментом для русскоязычного населения. Будет решение сейма, я бы проголосовала за то, чтобы памятник демонтировать», — отмечала министр.

Тем не менее 9 и 10 мая к памятнику пришли десятки людей. Сам мемориал был огражден, однако полицейские принимали из рук людей цветы и возлагали к памятнику. 13 мая стало известно, что полиция Латвии возбудила три уголовных и 20 административных дел против граждан, пришедших к памятнику советским воинам. Одно из дел завели в отношении мужчины, который пришел к памятнику с российским флагом, пишет агентство. Еще одно возбудили по статье о сопротивлении представителю власти.

До этого латвийский сейм приостановил действие ст. 13 соглашения между правительствами Латвии и России о гарантиях сохранности воинских мемориалов и разрешил снос советских памятников, установленных не на местах захоронений, в том числе монумента советским воинам-освободителям. Депутаты сочли, что этот памятник «прославляет советскую оккупацию» и поощряет «политику России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на решение латвийского сейма назвала парламентариев «вурдалаками», а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что символом европейской демократии стал бульдозер. Российский СК сообщил, что проанализирует законность решения властей Латвии, поскольку снос памятника в Риге может быть нарушением ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).