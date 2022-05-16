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Песков назвал различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО

С Финляндией и со Швецией у России нет территориальных споров. Если бы Украина стала членом НАТО, то тогда у Москвы бы возник территориальный спор, что несет огромные-огромные риски для всего континента, пояснил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс. У России территориальных споров со Швецией и Финляндией нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента», — пояснил Песков.

Кремль увидел повод для анализа в ситуации со Швецией, Финляндией и НАТО
Политика
Дмитрий Песков

В Кремле считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. При этом Песков отметил, что вступление скандинавский стран в альянс — это очень серьезный вопрос и Россия будет внимательно следить, какие будут последствия для ее безопасности.

Швеция и Финляндия 15 мая официально объявили, что собираются подать заявку на вступление в НАТО. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что нейтралитет Швеции «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, поскольку Стокгольм опасается угроз со стороны Москвы. В правящей Социал-демократической партии Швеции указали, что заявка в альянс будет подана с оговоркой «против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории».

Финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции объявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО «после консультаций с парламентом», которая пройдет 16 мая.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что процесс принятия Швеции и Финляндии в блок будет ускорен, но все равно займет некоторое время. На этот период альянс рассмотрит способы обеспечения безопасности обеих стран.

В июне 2020 года Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Статус предоставил стране более широкий доступ к программам и учениям Североатлантического альянса, однако его присуждение не означает каких-либо решений по вопросу членства в НАТО.

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Роман Котерев
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