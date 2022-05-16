Лукашенко предупредил союзников по ОДКБ, что «нас завтра может не быть»

По словам белорусского президента, страны — члены ОДКБ должны сплотиться и совместно противостоять «коллективному Западу», который ведет «ожесточенную борьбу за сохранение позиций»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Запад представляет для стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) значительную угрозу, и государствам ОДКБ следует сплотиться как можно скорее для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите организации в Москве.

РБК вел трансляцию выступления.

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«Без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть», — сказал Лукашенко, добавив, что однополярная система мироустройства «безвозвратно уходит в прошлое».

Он обвинил западные страны и альянсы в «полномасштабной гибридной войне» против России и Белоруссии. «Коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации: от бряцания оружием НАТОвским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны», — отметил белорусский лидер.

Он заявил, что страны ОДКБ не демонстрируют такого же внутриблокового единства, как страны ЕС. В частности, по его словам, не наблюдается «былого единства в контексте последних событий [в ситуации вокруг Украины]», которое было во время протестов в январе в Казахстане. Лукашенко обвинил Запад в попытках затянуть конфликт на Украине и расчленить страну.

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«Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину. <...> Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны — максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне», — добавил Лукашенко.

«Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется, но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона — это вопрос», — сказал президент Белоруссии.

Белорусский президент предложил коллегам по ОДКБ активизировать сотрудничество в сфере и рассмотреть опыт Китая в этой области. «Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете», — отметил он.

ОДКБ была образована после подписания в 1992 году Договора о коллективной безопасности Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия, но затем Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из организации. Членами ОДКБ в настоящий момент являются шесть государств, бывших республик СССР: Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Киргизия,

Россия,

Таджикистан. У ОДКБ есть свои миротворческие силы, их численность, по данным на 2022 год, составляет около 3,6 тыс. человек.

Ранее, 6 мая, Лукашенко заявлял, что белорусы доказали способность отстоять суверенитет и территориальную целостность страны. По словам президента, с учетом «непростой истории» и геополитического положения Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом Лукашенко исключил «любое политическое и экономическое давление» на страну.

Также Лукашенко высказывался о том, когда и кем может быть прекращен конфликт на Украине. Белорусский лидер заявил 5 мая в интервью Associated Press, что военный конфликт мог бы завершиться «в течение недели» или даже раньше, если бы США и Великобритания были в этом заинтересованы.

Швеция и Финляндия объявили 15 мая, что вступят в НАТО. Также издание Bloomberg сообщило, что НАТО может обозначить действия Москвы в качестве прямой угрозы, если российская внешняя политика не изменится. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет полностью отражено сдерживание любого проявления «агрессии» России. Он отметил, что в документе будут определены вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом, и изложены политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для их решения.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс повлечет за собой возрастание «общего уровня военной напряженности» и повысит непредсказуемость ситуации в этой сфере. Комментируя изменения в стратегической концепции НАТО, Рябков заявил, что Москва будет «им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки».