Лукашенко заявил об отстоявших суверенитет белорусах

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали способность отстоять суверенитет и территориальную целостность страны. Слова главы государства приводит пресс-служба.

«Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — заявил Лукашенко.

По словам президента, с учетом «непростой истории» и геополитического положения Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом Лукашенко исключил «любое политическое и экономическое давление» на страну. «В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», — резюмировал белорусский лидер.

В октябре Лукашенко поручил администрации президента создать из журналистов «ядро» для защиты суверенитета страны. «Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно», — говорил президент. Также Лукашенко считает, что государству следует вести себя более наступательно и в интернете, но без фейков.