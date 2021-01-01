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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил об отстоявших суверенитет белорусах

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали способность отстоять суверенитет и территориальную целостность страны. Слова главы государства приводит пресс-служба.

«Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — заявил Лукашенко.

По словам президента, с учетом «непростой истории» и геополитического положения Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом Лукашенко исключил «любое политическое и экономическое давление» на страну. «В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», — резюмировал белорусский лидер.

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Политика
Александр Лукашенко

В октябре Лукашенко поручил администрации президента создать из журналистов «ядро» для защиты суверенитета страны. «Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно», — говорил президент. Также Лукашенко считает, что государству следует вести себя более наступательно и в интернете, но без фейков.

В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента продолжаются акции протеста. Демонстранты не согласны с итогами выборов, на которых победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Последняя крупная акция оппозиции прошла 22 ноября. По данным правозащитников, силовики задержали 315 человек. МВД сообщило о 345 задержанных. Tut.by передавал, что при разгоне акции силовики применяли светошумовые гранаты.

Александр Лукашенко Белоруссия суверенитет
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