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Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю

Необходима заинтересованность в таком исходе Вашингтона и Лондона, но они, по словам Лукашенко, не хотят прекращения конфликта. Он заявил, что Украина и Россия могли разрешить противоречия мирно, но этому помешали провокации Киева
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Военный конфликт на Украине мог бы завершиться в течение недели или даже раньше, если бы США и Великобритания были в этом заинтересованы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press, передает БелТА.

«Если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», — сказал он.

По мнению главы республики, если бы Украина соблюдала подписанный в 2014 году Минский протокол, «сегодня бы она существовала в границах советского времени». «Уже бы третьи выборы провели на Донбассе. Извините меня за откровенность, провели бы украинцы так, как им нужно», — убежден Лукашенко.

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Он заявил, что Россия и Украина могли договориться по всем вопросам без военных действий, если бы не начались провокации с украинской стороны — «начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине». К конфликту Киев подталкивали США, потому что им было выгодно такое развитие событий, добавил он. Украина «что хотела, то и получила», считает Лукашенко.

В этом же интервью президент Белоруссии заявил, что российская военная операция на Украине, по его мнению, затянулась.

О том, что США не заинтересованы в разрешении «кризисной ситуации» на Украине, 26 февраля говорили в российском МИДе. Об этом, по версии министерства, свидетельствует «намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО».

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Россия проводит на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации» с 24 февраля. В конце марта в Минобороны сообщили, что основные задачи первого этапа операции в целом выполнены и теперь можно сосредоточиться на основной задаче — «освобождении Донбасса».

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что «начинается следующая стадия» спецоперации. Минобороны назвало целью следующей, второй фазы «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белоруссия Александр Лукашенко Украина

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

29 августа 1954 года
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