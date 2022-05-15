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В США заявили об отражении в концепции НАТО сдерживания «агрессии» России

Госсекретарь США предупредил, что НАТО в обновленной стратегической концепции отразит политику сдерживания «любой агрессии» России. Bloomberg писал, что альянс может назвать в документе действия Москвы прямой угрозой
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

В новой стратегической концепции НАТО будет полностью отражено сдерживание любого проявления «агрессии» России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Берлине по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса. Трансляция велась на YouTube.

«Основой НАТО, основой стратегической концепции является понятие обороны и сдерживания. Это и привело к созданию альянса. И это включает в себя в том числе сдерживание любой агрессии со стороны России», — сказал Блинкен.

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Фото:Joel Thungren / AP

Стратегическая концепция — ключевой документ НАТО, в последний раз она обновлялась в ноябре 2010 года.

«В нем будут определены вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом, и изложены политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для их решения», — сказано на сайте альянса.

В НАТО также указывают, что за последние десять лет «мир коренным образом изменился», выросла стратегическая конкуренция.

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Кейсы

Пересмотреть концепцию в НАТО решили еще около года назад, в июне 2021 года. В Белом доме тогда пояснили, что причиной для этого стала, среди прочего, «агрессивная политика и действия России; вызовы нашей коллективной безопасности». Ее намеревались подготовить к саммиту в этом году.

По информации Bloomberg, НАТО может обозначить действия Москвы в качестве прямой угрозы, если российская внешняя политика не изменится. Страны альянса также затрагивают в ней тему оказания помощи тем государствам, которые подверглись агрессии, сообщили собеседники агентства.

«Новая стратегическая концепция НАТО станет основой для эпохи стратегического соперничества», — анонсировал генсек организации Йенс Столтенберг 15 мая.

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Российский президент Владимир Путин во время объявления о начале спецоперации на Украине сказал, что расширение НАТО на восток вызывает «особую озабоченность и тревогу». По его мнению, альянс стал «инструментом внешней политики» Вашингтона. В середине марта в МИД заявили о достижении отношений России и НАТО «нулевой отметки», обвинив блок в приостановке с 2014 года военного и гражданского сотрудничества с российской стороной и игнорировании опасений Москвы по безопасности.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
НАТО Энтони Блинкен концепция
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