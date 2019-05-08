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Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних
По словам опального украинского бизнесмена, речь идет о министре внутренних дел Арсене Авакове. По мнению Коломойского, Аваков — фактор стабильности в стране
Игорь Коломойский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова. Об этом Коломойский заявил в интервью Bigus.info.

«Из действующего Кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить. Он должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он — фактор стабильности в стране», — сказал Коломойский.

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Бизнесмен также прокомментировал обещание Зеленского привести к власти новые лица. Коломойский уверен, что подобные обещания накладывают определенные ограничения.

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«Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос — это новое лицо или старое. Когда ты сделал тезис «новые лица», то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые потом политически будет трудно преодолевать», — пояснил свою мысль Коломойский.

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Согласно Конституции Украины президент страны не назначает ни премьера, ни членов кабинета министров. Всех их утверждает Верховная рада. Президент представляет Раде кандидатуру премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел. Кандидатуры на остальные посты министров представляет уже сам премьер.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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