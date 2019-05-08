Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова. Об этом Коломойский заявил в интервью Bigus.info.
«Из действующего Кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить. Он должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он — фактор стабильности в стране», — сказал Коломойский.
Бизнесмен также прокомментировал обещание Зеленского привести к власти новые лица. Коломойский уверен, что подобные обещания накладывают определенные ограничения.
«Ты можешь взять какого-то специалиста, но тогда возникает вопрос — это новое лицо или старое. Когда ты сделал тезис «новые лица», то ты загоняешь себя в какие-то ограничения, которые потом политически будет трудно преодолевать», — пояснил свою мысль Коломойский.