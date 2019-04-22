Коломойский назвал условие возвращения на Украину

Бизнесмен проживает в Израиле и заявил, что не намерен возвращаться на родину, пока не будут оглашены итоги президентских выборов. На данный момент ЦИК Украины обработала почти 99% протоколов

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский планирует вернуться в страну после того, как будут официально объявлены результаты выборов главы государства. Об этом предприниматель заявил изданию «Левый берег».

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — заявил бизнесмен, который сейчас живет в Израиле.

Ранее Коломойский публично поддержал кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, однако отметил, что не может финансировать его компанию.

Второй т​ур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Обработаны почти 99% протоколов, Зеленский лидирует, у него более 73% голосов, в то время как действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.