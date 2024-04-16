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Удар Ирана по Израилю ,  
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Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль

Путин в разговоре с Раиси выразил надежду на сдержанность Ирана и Израиля
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Путин выразил надежду, что стороны конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. Раиси сообщил, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин созвонился с иранским президентом Эбрахимом Раиси, они обсудили обострившуюся в апреле ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске и ответных действий Тегерана, который атаковал израильскую территорию ракетами и беспилотниками, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Путин в ходе беседы выразил надежду, что стороны конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации.

Иранский президент отметил, что действия Тегерана были вынужденными и носили «ограниченный характер», Раиси сообщил о незаинтересованности в дальнейшей эскалации.

Иран заявил о мгновенном ответе в случае атаки Израиля на страну
Политика
Фото:Iranian Army / WANA / Reuters

1 апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Они были ветеранами «священной обороны» (так Тегеран называет ирано-иракскую войну 1980–1988 годов) и старшими военными советниками Ирана в Сирии. Израиль не комментировал произошедшее, МИД России осудил удар.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран начал операцию «Правдивое обещание», в сторону Израиля было выпущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет. Ynet сообщала, что 99% ракет и дронов были перехвачены, десятки — за пределами территории страны.

Утром 14 апреля Тегеран заявил о завершении операции и сообщил, что не планирует продолжать удары по Израилю. Иранские власти также предупредили о «значительно более жестком» ответе, если Израиль нанесет встречные удары.

По данным The Washington Post, израильский премьер Беньямин Нетаньяху поручил военным предложить цели в Иране, по которым можно было бы нанести удары, но исключить жертвы. О том, что власти Израиля рассматривают варианты ответа Ирану, писало и издание Ynet.

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Иран Израиль Владимир Путин телефонный разговор переговоры Эбрахим Раиси
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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