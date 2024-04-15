WP узнала о поручении Нетаньяху подготовить список целей в Иране

Нетаньяху поручил армии предложить цели в Иране, атаки по которым «пошлют сигнал», но без жертв, рассказал источник WP. По его словам, это может быть объект в Тегеране или кибератака

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представить для ответа на массированную атаку Ирана варианты целей, атаки по которым «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника газеты, эти варианты включают в себя потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку. «Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Вопрос только в том, как нужно среагировать и когда», — сказал собеседник WP.

Вместе с тем он отметил, что союзники Израиля не хотят «чрезмерного ответа», однако диалог в этом направлении продолжается. «Израиль с разной интенсивностью воюет с Ираном уже много лет. Это не прекратится ни завтра, ни послезавтра. И это не прекратится, если Израиль отреагирует прямо сейчас», — добавил источник.

Газета отмечает, что массированная атака со стороны Ирана по Израилю была отражена в том числе благодаря координации действий с США, Великобританией и Францией. Как отмечают опрошенные WP аналитики, это является «стратегической возможностью» для Израиля вернуться в международное сообщество и восстановить свои региональные альянсы. «Это возможность создать новый альянс региональной безопасности под руководством Америки против Ирана, если мы сможем этим воспользоваться», — заявил бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих.

«Израилю необходимо действовать разумно, чтобы укрепить региональный и глобальный фронт [против Ирана]», — добавил источник WP.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и крылатыми ракетами. По словам представителя израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, было запущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Тегерана имели «минимальные последствия».

Иранская сторона назвала произошедшую атаку «Операция «Правдивое обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери утром 15 апреля объявил о завершении операции. Командующий КСИР генерал Хосейн Салами отметил, что она «оказалась более успешной, чем ожидалось».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, но предупредил, что Соединенные Штаты «без колебаний будут действовать», чтобы защитить своих военных и поддержать Израиль. Он подчеркнул, что США осуждают «эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его прокси» и призывают воздержаться от дальнейших ударов. По словам главы Пентагона, по указанию президента Джо Байдена американские вооруженные силы перехватили десятки ракет и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Вооруженные силы США, как сообщал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Об этом Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, рассказал собеседник телеканала. Axios со ссылкой на источник писал, что лидеры стран G7 призвали Израиль не предпринимать шагов, которые приведут к еще большей эскалации конфликта.