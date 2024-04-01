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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

МИД России осудил авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Россия решительно осуждает авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, говорится в заявлении на сайте МИДа.

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты», — заявили в МИДе, отметив, что удар мог привести к гибели гражданского населения.

В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность зданий дипмиссий гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — добавили в министерстве.

КСИР заявил о гибели двух генералов при ударе Израиля по Дамаску
Политика
Фото:Firas Makdesi / Reuters

Авиаудар по консульству был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Жертвами стали в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim. Кроме них в результате атаки погибли еще пять офицеров корпуса.

Сирия и Иран возложили ответственность за атаку на Израиль. Иранский МИД назвал удар нарушением международных конвенций. Страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора», добавили в министерстве.

Израиль пока не комментировал произошедшее. Однако, как пишет Times of Israel, власти признают, что за последнее десятилетие Армия обороны страны (ЦАХАЛ) провела сотни операций против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются «закрепиться» в Сирии. Израильские военные заявляют, что атаки нацелены на срыв поставок оружия, предположительно предназначенного для группировок.

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