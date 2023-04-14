Глава Минобороны Китая приедет в Россию по приглашению Шойгу

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию 16 апреля по приглашению Шойгу

Ли Шанфу (третий слева) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Министр обороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь китайского оборонного ведомства Тан Кефей. Его сообщение приводится на сайте Минобороны Китая.

Ли Шанфу в ходе визита проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные академии.

В публикации говорится, что отношения между китайскими и российскими военными находятся на высоком уровне и «был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместной подготовке кадров и практическом сотрудничестве».

В начале апреля Китай посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Politico, одной из целей визита французского лидера было то, что Китай пересмотрит решение о сотрудничестве с Россией. Однако, как писало издание, Макрону не удалось изменить позицию Китая насчет Украины и добиться от Си Цзиньпина осуждения действий России.

В совместном заявлении двух стран говорилось о поддержке Китая и Франции усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и устава ООН. Си Цзиньпин обещал Макрону поддержать мирный план по Украине, который предложит Франция.

Пекин в годовщину начала спецоперации опубликовал свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В числе прочих были пункты о прекращении военных действий, избежании эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу; о возобновлении мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта.

Москва приветствовала инициативу Пекина, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта». Президент Владимир Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования.

Западные страны раскритиковали предложения, сочтя их выгодными только России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел в них мирного плана.