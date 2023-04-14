Глава Минобороны Китая приедет в Россию по приглашению Шойгу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Песков ответил на вопрос о прямой линии Путина словами «сроков пока нет» Политика, 13:01
Кремль оценил «отрезвляющие» выводы Евросоюза по российским активам Политика, 13:00
В Morgan Stanley предсказали обвал индекса S&P 500 на 20% к концу года Инвестиции, 12:59
Politico узнала о «тайной» поставке вертолетов Украине через небо Венгрии Политика, 12:56
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 12:49
Exeed раскрыл название своего первого седана Авто, 12:49
В мэрии оценили темпы цифровизации столичных строек Город, 12:48
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Кремль ответил на вопрос о связи проверки флота с расширением НАТО Политика, 12:48
Кремль анонсировал оперативное совещание Совбеза с Путиным Политика, 12:47
Акции японских компаний подорожали после увеличения Баффетом своей доли Инвестиции, 12:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:46
Американские фигуристы побили три мировых рекорда в танцах на льду Спорт, 12:45
ФНЛ поможет клубам зарабатывать с «Кинопоиском» и камерами в раздевалках Спорт, 12:40
Британские эксперты оценили риск возникновения новой смертельной пандемии Общество, 12:39
Политика ,  
0 

Глава Минобороны Китая приедет в Россию по приглашению Шойгу

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию 16 апреля по приглашению Шойгу
Ли Шанфу (третий слева)
Ли Шанфу (третий слева) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Министр обороны Китая Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь китайского оборонного ведомства Тан Кефей. Его сообщение приводится на сайте Минобороны Китая.

Ли Шанфу в ходе визита проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные академии.

В публикации говорится, что отношения между китайскими и российскими военными находятся на высоком уровне и «был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместной подготовке кадров и практическом сотрудничестве».

В начале апреля Китай посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Politico, одной из целей визита французского лидера было то, что Китай пересмотрит решение о сотрудничестве с Россией. Однако, как писало издание, Макрону не удалось изменить позицию Китая насчет Украины и добиться от Си Цзиньпина осуждения действий России.

В совместном заявлении двух стран говорилось о поддержке Китая и Франции усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и устава ООН. Си Цзиньпин обещал Макрону поддержать мирный план по Украине, который предложит Франция.

Пекин в годовщину начала спецоперации опубликовал свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В числе прочих были пункты о прекращении военных действий, избежании эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу; о возобновлении мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Когда стоит сменить врача: пять «красных флагов»
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге

Москва приветствовала инициативу Пекина, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта». Президент Владимир Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования.

Западные страны раскритиковали предложения, сочтя их выгодными только России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел в них мирного плана.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Китай министр обороны визит Сергей Шойгу
Материалы по теме
В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем
Политика
В слитых документах США нашли данные о согласии Китая дать России оружие
Политика
Болтон призвал расширить НАТО и разрушить «ось Россия — Китай»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter