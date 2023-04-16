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Bloomberg назвал риском для Байдена и США союз России и Саудовской Аравии

Bloomberg: нефтяной союз России и Саудовской Аравии создает риск для Байдена на выборах
Принятое в начале апреля решение Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало вторым с прошлого лета, когда Байден просил королевство увеличить ее, пишет агентство

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать всевозможные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году, пишет Bloomberg.

Решение по сокращению добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, в том числе Москвой и Эр-Риядом в этому году, стало вторым с прошлого лета, когда в Саудовскую Аравию приезжал Байден с целью убедить королевство увеличить добычу, говорится в статье.

Агентство указывает, что в мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия «вырывается из орбиты Вашингтона»: Эр-Рияд устанавливает уровень нефтяной добычи по согласованию с Москвой, а с целью снизить напряженность в отношениях с Ираном обращался за посредничеством к Китаю, оставив США в стороне.

«Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия», — говорится в заметке.

В Госдепе, отвечая на вопрос об опасениях Вашингтона по поводу второго сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ после визита Байдена в Саудовскую Аравию, заявили агентству, что Белый дом сосредоточен на сдерживании внутренних цен на энергоносители и обеспечении энергетической безопасности США.

Сокращение добычи с учетом продолжающейся волатильности на рынке Вашингтон считает «нецелесообразным», но подождет, чтобы увидеть, какие действия в конечном итоге предпримет ОПЕК+, указали в ведомстве. 15 апреля Белый дом сообщал, что провел переговоры с Эр-Риядом, в ходе них была в том числе затронута тема добычи нефти.

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В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с квотами на август 2022 года. Это необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, пояснял вице-премьер Александр Новак.

В феврале он говорил, что Россия решила в марте добровольно сократить добычу еще на 5% или на 500 тыс. баррелей в сутки. В марте Москва продлила эту меру до июля, в начале апреля – до конца года. Новак говорил, что сокращение предусмотрено в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом рынке.

Саудовская Аравия в начале апреля тоже сообщила, что добровольно сократит добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Мера будет действовать с мая и до конца 2023 года. В меньших объема добычу также решили снизить еще несколько стран, в том числе ОАЭ, Кувейт и другие.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джо Байден США Россия Саудовская Аравия ОПЕК+ сокращение добычи
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