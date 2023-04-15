Белый дом сообщил о переговорах между США и Саудовской Аравией

Белый дом: США и Саудовская Аравия провели переговоры, в том числе на тему энергетики

США и Саудовская Аравия провели переговоры, затронув глобальную инфраструктуру и энергетику, а также конфликт в Йемене. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

В переговорах участвовали сотрудники американской администрации высокого ранга. В диалоге участвовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и другие члены правительства. Они обсудили вопросы, связанные с добычей нефти.

Переговоры, в том числе, касались прогресса, достигнутого в дипломатическом урегулировании конфликта в Йемене, «которому президент [США Джо] Байден долгое время уделял приоритетное внимание». Обе стороны также обсудили создание более «интегрированного, стабильного и процветающего» ближневосточного региона, в том числе за счет инвестиций в проекты, касающиеся глобальной инфраструктуры и сети радиодоступа для поддержки технологий 5G и 6G.

10 апреля делегации Саудовской Аравии и Омана прибыли в столицу Йемена Сану на мирные переговоры с лидерами хуситов, чтобы прекратить боевые действия и снять саудовскую «блокаду» йеменских портов. Гражданский конфликт в Йемене длится с 2014 года. Хуситы из числа мусульман-шиитов выступили против правительства из мусульман-суннитов, которых поддерживала Саудовская Аравия. После этого коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, по просьбе президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади начала боевые действия против повстанцев.

Чиновники США прибыли в Саудовскую Аравию 14 апреля, чтобы обсудить с руководством страны нормализацию отношений Эр-Рияда и Тегерана. Об этом сообщал интернет-портал Axios. Он возник после начала боевых действий, поскольку хуситов поддерживали силы Ирана.

В публикации говорилось, что приехавшие на переговоры старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин и координатор СНБ Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк являются «наиболее высокопоставленными должностными лицами США», посетившими Саудовскую Аравию после возникновения кризиса в отношениях между двумя государствами.

Осенью 2022 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, чем Вашингтон был недоволен, поскольку объединение продемонстрировало согласование энергетической политики с Россией.