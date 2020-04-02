Губернатор Архангельской области объявил об отставке

О том, что Игорь Орлов покинет свой пост, ранее сообщали РБК близкие к администрации президента источники

Игорь Орлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом он сказал агентству ТАСС.

По словам Орлова, такое решение он принял, основываясь на результатах социологических исследований.

«Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, для того чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. И на основе этого я написал заявление об отставке», — пояснил Орлов.

О том, что Орлов подаст в отставку, ранее РБК сообщали близкие к администрации президента источники. По их информации, он должен был покинуть пост во время ротации губернаторов. По данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.