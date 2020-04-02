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Губернатор Архангельской области объявил об отставке

О том, что Игорь Орлов покинет свой пост, ранее сообщали РБК близкие к администрации президента источники
Игорь Орлов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом он сказал агентству ТАСС.

По словам Орлова, такое решение он принял, основываясь на результатах социологических исследований.

«Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации, для того чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. И на основе этого я написал заявление об отставке», — пояснил Орлов.

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О том, что Орлов подаст в отставку, ранее РБК сообщали близкие к администрации президента источники. По их информации, он должен был покинуть пост во время ротации губернаторов. По данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

По словам источников РБК, знакомых с результатами соцопросов, на показателях Орлова сказались негативное отношение жителей региона к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес. Планировалось, что в Архангельскую область будут вывозить отходы из Москвы.

Орлов стал губернатором Архангельской области в феврале 2012 года. В мае 2015 года президент России принял его досрочную отставку и назначил Орлова врио главы региона. В сентябре того же года он был переизбран губернатором области.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Архангельская область
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