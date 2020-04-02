В России третий губернатор за день ушел в отставку

Александр Цыбульский (Фото: adm-nao.ru)

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности Губернатора Архангельской области, <...> приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в документе.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение было вызвано данными социологических исследований.

Летом 2019 года источники РБК сообщали, что Орлов уйдет с поста главы региона после попадания в первую пятерку антирейтинга губернаторов, который составляла администрация президента. На оценке деятельности Орлова жителями отрицательно сказалась ситуация со строительством мусорного полигона в Шиесе, указывали источники. Также один из собеседников РБК отмечал провал выстроенной губернатором системы управления регионом.