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Американская торговая палата оценила возможные санкции России против США
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Американская торговая палата оценила возможные санкции России против США
Новые санкции США, 17:56
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Американская торговая палата оценила возможные санкции России против США

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что предложенные Госдумой ответные меры на санкции США больше повлияют на саму Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Приблизительная оценка говорит, что объемы небольшие, что эффекта на США, который будет мало-мальски заметен, вряд ли будет. Скорее, эффект будет заметен в России», — сказал он.

По мнению Родзянко, предложенные парламентариями меры сводятся лишь к «набору идей на откуп президенту» и не предлагают ничего обязательного. «Это перечень угроз», — добавил глава AmCham. Он отметил, что лучшим ответом Москвы стало бы улучшение инвестиционного климата в стране.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах в отношении Вашингтона. Среди инициатив: запрет или ограничение импорта сельхозпродукции, алкоголя и табака, лекарств, рост сборов на обслуживание американских лайнеров. Кроме того, о подготовке ответных мер в транспортной сфере сообщал и Минтранс.

Кроме того, депутаты предложили запретить сотрудничать с американскими компаниями в отдельных секторах как госорганам, так и юрлицам, а также привлекать на работу высококвалифицированных специалистов из США.

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Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров сообщал РБК, что закрытие экспорта в ракетостроении и титановой промышленности будет ударом по российской экономике. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев назвал санкции в атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности «выстрелом себе в ногу».

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов и чиновников. Ограничения также коснулись ряда компаний.

Теги: Американская торговая палата , Госдума , Вашингтон , Санкции
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