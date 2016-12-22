Джонсон не стал связывать удары по Сирии с планами смены режима Асада

Великобритания, США и Франция, которые нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля, не ставили своей целью изменить ход идущей там войны или сместить Башара Асада, заявил глав МИД Британии

Борис Джонсон (Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС)

Совместные удары США, Британии и Франции по объектам в Сирии, предположительно связанные с хранением и производством химического оружия, не ставят своей целью изменение политического режима в этой стране, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Очень важно подчеркнуть, что это не попытка изменить течение войны в Сирии и не попытка изменить режим», — сказал Джонсон журналистам по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, отметив, что война в Сирии будет продолжаться.

Он также указал, что коалиция предприняла эти шаги для того, чтобы показать, что «хватит использовать химическое оружие».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По заявлению западной коалиции, целью атаки стали три объекта, которые имели отношение к сирийской химической программе. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества и прекурсоры. В операции участвовала авиация Британии и Франции, крылатые ракеты запускались с американских кораблей.

При этом в Сирии и российском Минобороны заявили о большем количестве целей, о большем числе целей писали и арабские СМИ. Утром 14 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ракеты выпускались по меньшей мере по восьми целям, в том числе по шести аэродромам. Погибших в результате операции нет, СМИ сообщали только о трех пострадавших.





США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на возможную химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск.

Дамаск обвинения в организации химической атаки отвергает. Организация по запрещению химического оружия направила в Дамаск своих инспекторов, которые должны провести расследование предполагаемой химической атаки в Думе.

Комментируя цели совместной операции западной коалиции, глава МИД России Сергей Лавров указал, что на следующий день после того, как были совершены удары по Дамаску, специалисты ОЗХО должны были прибыть в город.