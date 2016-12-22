Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО

Удар западной коалиции был нанесен за день до того, как эксперты ОЗХО должны были приступить к изучению ситуации в Восточной Гуте. Лавров подчеркнул, что США, Франция и Британия не обладали доказательствами вины Асада в химатаке

Серегй Лавров (Фото: Сергей Поляков / AP)

Удары США, Франции и Великобритании по Сирии были проведены накануне визита специалистов ОЗХО в Думу для расследования сообщений о химатаке, отметил глава МИДа Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр отметил, что Дамаск не создавал никаких препятствий для экспертов, направляющихся для проведения расследования, передает корреспондент РБК.

«Конечно же, всем понятно, что это произошло за день до того, как инспекторы ОЗХО, уже прибывшие в Бейрут, должны были выдвинуться в точку происшествия, чтобы там убедиться в наличии или отсутствии свидетельств применения химоружия», — рассказал Лавров. Глава МИДа подчеркнул, что эксперты уже подтвердили свою готовность выдвинуться в сторону Думы несмотря на удары.

Лавров напомнил, что аналогичная ситуация уже происходила год назад, во время ударов по базе Шайрат. Министр отметил, что тогда западные страны также не представили убедительных доказательств произошедшего. «Как вы слышали, президент США, премьер Великобритании, президент Франции говорили, что у них есть неопровержимые факты, что химические вещества были применены в Думе и что сделал это режим Асада. Такие же заявления мы слышали чуть больше года назад. Сомнительные видео демонстрировались как неопровержимые факты. Потом чудесным образом выяснилось, что ОЗХО получило от Франции и Великобритании образцы и что в них был зарин», — заявил министр.

Лавров напомнил, что Россия пыталась оказать помощь и Франции, и США в отправке в район предполагаемой химатаки специалистов для проведения расследования. Однако ни Вашингтон, ни Париж не продемонстрировали реальной готовности к этому. По словам Лаврова, еще до ударов МИД посетил представитель посольства США, которому было сообщено, что Россия не нашла доказательств химатаки. «Тогда он сказал: «А нельзя ли американским специалистам туда съездить?» Мы сказали: «Это хорошая идея, мы договоримся с Дамаском», — рассказал Лавров.

Идея о посещении места химатаки французскими специалистами была высказана во время телефонного разговора Владимира Путина и Эммунюэля Макрона. «Договорились, что будут контакты по линии Минобороны для того чтобы эту идею реализовать, и никто из французских коллег не вышел на связь ни с М​инистерством обороны, ни с нашим министерством», — сообщил министр.

Удары США, Франции и Великобритании по Сирии прошли в ночь на 14 апреля. Причиной для атаки стали обвинения в адрес Дамаска в химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте, в которой, согласно данным ВОЗ, погибли более 50 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести по Сирии удары. Его поддержали Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которые также резко осудили применение химического оружия, однако позднее заявили, что хотят дождаться результатов работы инспекторов ОЗХО.

Несмотря на это, атака была произведена до отправки инспекторов ОЗХО в Думу. Как сообщал Reuters, специалисты намерены посетить Восточную Гуту только сегодня, 14 апреля.