Минобороны показало кадры из освобожденной Суджи

Суджа — единственный город, который ВСУ захватили после вторжения в Курскую область 6 августа. Минобороны России сообщило о его освобождении 13 марта

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Минобороны России опубликовало видео с обстановкой в городе Судже в Курской области. О его освобождении в ведомстве отчитались 13 марта.

Суджа была единственным городом, захваченным Вооруженными силами Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, вокруг этого населенного пункта была построена вся оборона ВСУ.

15 марта Минобороны объявило о начале разминирования приграничных районов Курской области.