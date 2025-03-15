Минобороны показало кадры из освобожденной Суджи
Минобороны России опубликовало видео с обстановкой в городе Судже в Курской области. О его освобождении в ведомстве отчитались 13 марта.
Суджа была единственным городом, захваченным Вооруженными силами Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, вокруг этого населенного пункта была построена вся оборона ВСУ.
15 марта Минобороны объявило о начале разминирования приграничных районов Курской области.
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