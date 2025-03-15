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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры из освобожденной Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине
Суджа — единственный город, который ВСУ захватили после вторжения в Курскую область 6 августа. Минобороны России сообщило о его освобождении 13 марта

Минобороны показало кадры из освобожденной Суджи
Video

Минобороны России опубликовало видео с обстановкой в городе Судже в Курской области. О его освобождении в ведомстве отчитались 13 марта.

Суджа была единственным городом, захваченным Вооруженными силами Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, вокруг этого населенного пункта была построена вся оборона ВСУ.

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15 марта Минобороны объявило о начале разминирования приграничных районов Курской области.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Суджа Минобороны Военная операция на Украине
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