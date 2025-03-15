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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о начале разминирования приграничных курских районов

Минобороны: военные приступили к разминированию приграничных курских районов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские инженерные войска приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от украинских военных, сообщило Минобороны.

Ведомство объяснило, что социально значимые и инфраструктурные объекты необходимо восстановить, так как они нужны «для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий».

Военные занимаются разминированием жилых домов, придомовых территорий, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры: газопроводов, котельных, линий электропередач, дорог, мостов.

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли в регионе «различные типы боеприпасов», в том числе иностранные, которые поставлялись странами НАТО. В ведомстве рассказали об обнаружении боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией. Например, в курском приграничье были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

За последнюю неделю российские военные освободили в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с момента вторжения в регион в августе 2024 года. Перед взятием Суджи российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории, занятой противником, — более 1100 из 1268 кв. км.

Накануне оперштаб Курской области предупредил, что с субботы, 15 марта, в регионе будут действовать ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде приграничных населенных пунктов. Власти призвали жителей не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не проверили саперы.

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Минобороны разминирование Курская область ВСУ
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