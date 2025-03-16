Экс-охранника Порошенко арестовали из-за чемоданов с «деньгами на выборы»

Одного из бывших членов охраны прошлого президента Украины подозревают в получении денег от России в канун выборов 2019 года, на которых Порошенко уступил Зеленскому

Петр Порошенко (Фото: Телеграм-канал Петра Порошенко)

Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко Вадима Чучковского по делу о «десяти черных чемоданах», пишет «Страна».

Бывший секьюрити арестован с возможностью выйти под залог в 400 млн гривен (824 млн руб. по курсу на момент публикации).

Адвокат Чучковского Илья Новиков (признан Минюстом России иноагентом) заявил, что его подзащитного подозревают в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы перед голосованием 2019 года. По словам юриста, доказательством в деле служит видео с погрузкой десяти черных чемоданов на самолет в российской столице, потом показывается полет и содержимое чемоданов — деньги в купюрах по €200, а затем приземление лайнера в киевском аэропорту Жуляны. На кадрах также демонстрируется, как некий человек — следствие полагает, что это Чучковский, — забирает семь из десяти чемоданов. На видео также звучат слова «Спасибо! Счастливых вам выборов», рассказал адвокат.

Новиков добавил, что его подзащитного заставляют дать показания против бывшего начальника — то есть существует риск, что Порошенко тоже может стать фигурантом дела.

Выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. По итогам последнего победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов.

Месяц назад Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего президента . Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины, лишение госнаград и т.д.

Порошенко назвал введение санкций провокацией и заявил, что решение было принято Зеленским, поскольку президент «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки». Новиков говорил, что решение об ограничениях будет оспорено в Верховном суде страны.

В 2021-м в отношении экс-президента было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, дело не помешало его политической деятельности — сейчас он глава партии «Европейская солидарность» и член Верховной Рады.