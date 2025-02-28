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Военная операция на Украине ,  
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Защита Порошенко оспорит санкции против него в Верховном суде

Сюжет
Военная операция на Украине
Пётр&nbsp;Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Защита бывшего президента Украины, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко намерена подать иск в Верховный суд из-за санкций против экс-президента.

Текст решения СНБО заменили, вместо того чтобы исправить допущенные ошибки, заявил адвокат Порошенко Илья Новиков (признан иноагентом в России).

По его словам, санкции готовили очень быстро, и в указе президента Украины Владимира Зеленского были допущены три ошибки. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не стал собираться, чтобы исправить их, а просто заменил текст документа. Партия Порошенко называет их «сфальсифицированными». В таком виде решение было опубликовано и на сайте президента.

«Мы задаемся вопросом об уголовной ответственности лиц, подделавших и подменивших файлы для сайтов, осуществляющих официальную публикацию законов и указов президента», — подчеркнул Новиков.

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Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о планах баллотироваться на следующих президентских выборах, которые должны были состояться в том же году, однако были отменены из-за введенного в стране военного положения.

В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. Тогда Новиков допускал, что СНБО Украины может ввести санкции против его подзащитного.

12 февраля СНБО ввел санкции против Порошенко, в ответ экс-президент заявил, что это решение антиконституционное и политически мотивированное.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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