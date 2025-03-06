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Военная операция на Украине ,  
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Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Тимошенко и Порошенко подчеркнули, что контактируют открыто и на благо стране, а выборов до прекращения боев не будет. Politico писало, что на переговорах с США оппозиция позиционирует себя как более договороспособных политиков
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Оппозиционная партия «Батьківщина» ведет переговоры со всеми союзниками, способными помочь в достижении справедливого мира, а до прекращения боев о выборах не может быть и речи. Об этом заявила глава партии, бывший украинский премьер Юлия Тимошенко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Схожим образом высказался и бывший президент Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность». Он рассказал о публичной работе с американскими партнерами для сохранения двухпартийной поддержки США и получении для Украины оружия, разведданных, денег, обеспечения трансатлантического единства и введения новых санкций против России.

«Наша команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая, забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам», — добавил Порошенко.

Politico узнало о тайных контактах команды Трампа с украинской оппозицией
Политика
Петр Порошенко

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой Трампа. По сведениям издания, украинские политики позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем Зеленский.

Обсуждения касались возможности проведения президентских выборов. Источники Politico рассказали, что проведение выборов президента — ключевой элемент любого мирного плана, причем голосование должно пройти после достижения временного прекращения огня и до начала всеобъемлющих мирных переговоров.

Bloomberg утверждал, что некоторые чиновники Белого дома настаивают на необходимости отставки украинского президента Владимира Зеленского, но сам Дональд Трамп придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые из его помощников.

«Это решение может принять только народ Украины», — ответил Зеленский на вопрос о возможной отставке. В то же время он пообещал уйти с должности, если так получится гарантировать для Украины наступление мира.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения.

Власти России называли Верховную раду единственной легитимной властью на Украине. В конце февраля Рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. В документе подчеркивается, что действующий президент по Конституции остается главой государства, а выборы пройдут после установления мира.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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