Украина ввела персональные санкции против Порошенко

В новом санкционном списке — четыре украинских миллиардера (помимо Порошенко, это Коломойский, его партнер Боголюбов и Жеваго) и считавшийся «пророссийским» политиком Медведчук. Их активы в стране заблокированы

Петр Порошенко (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и политика Виктора Медведчука, документ размещен на сайте президента Украины.

В список также внесены бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго и предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.

«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент Владимир Зеленский, комментируя санкции против этих лиц.

Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала из Украины, лишение госнаград и т. д.

Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах, сейчас он лидер партии «Европейская солидарность». Основатель кондитерской корпорации Roshen. В 2021-м Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. В том же году в отношении экс-президента было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене.

О санкциях против него стало известно накануне, 12 февраля, от источников Forbes Ukraine и «РБК-Украина». Порошенко назвал их введение провокацией и заявил, что решение было принято Зеленским, поскольку президент «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».

Коломойский (состояние на 2023 год по версии Forbes $1 млрд) был днепропетровским губернатором в 2014–2015 годах. Среди его активов были Приватбанк, нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта» и нефтегазовая «Укрнафта», все они были национализированы. Бизнесмен находится в СИЗО по нескольким обвинениям, среди которых организация заказного убийства, мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем и др.

Медведчук — экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (была запрещена на Украине в 2022 году), бывший депутат Рады. На Украине его обвиняли в госизмене, в 2021-м против него были введены еще одни санкции, сам политик был помещен под домашний арест. В феврале 2022-го МВД страны сообщило о побеге Медведчука, его задержали в апреле того же года, а в сентябре передали России в рамках обмена. Знаком с президентом Владимиром Путиным, который является крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.

Жеваго — в прошлом ключевой акционер украинского банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015 году), основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo (Полтавский ГОК). Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд. На Украине его обвиняют в хищении $113 млн у банка «Финансы и кредит», бизнесмен бежал из страны. В 2023-м Франция отказала Украине в его экстрадиции.

Боголюбов — экс-совладелец Приватбанка с состоянием $1 млрд по версии Forbes. В июле 2024 года покинул Украину, после чего его обвинили в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом.