В России явка по итогам второго дня выборов президента составила более 58%

Итоговая явка на второй день президентских выборов превысила 58%

По итогам второго дня голосования на президентских выборах явка по всей России превысила 58,2%, в Москве большинство голосов избиратели отдали онлайн

Посёлок Надкопанье, Ленинградская область (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Явка по итогам второго дня голосования на президентских выборах во всех регионах России без учета электронного голосования составила 58,27%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Последними в России закрылись участки в самом западном регионе, Калининградской области.

В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву, она считается отдельно), по данным Минцифры, уже приняли участие 89% зарегистрированных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) избирателей, голоса онлайн отдали 4,175 млн человек.

В Москве проголосовали 4,3 млн человек, большинство из них, более 3,185 млн избирателей, отдали голоса дистанционно, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев.

Самая высокая явка офлайн в Туве: там проголосовали уже 87,15% избирателей. Далее следуют Кузбасс (83,17%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (82,38%). Наименее активно во второй день голосуют избиратели во Владимирской области (35,26%) и Алтайском крае (38%).

В нескольких регионах были арестованы граждане, которые пытались помешать процессу выборов. Так, в Петербурге суд арестовал девушку, которая бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. В результате этого действия загорелась табличка с информацией о выборах. В Москве арестовали девушку, которая вылила красящую жидкость в урну с бюллетенями.

Схожие инциденты случались в Ростове и Карачаево-Черкесии, в двух регионах в избирательные урны вылили чернила. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану ящиков с бюллетенями. Глава комиссии Элла Памфилова заявила о попытках поджечь и залить жидкостями ящики для голосования в 20 регионах на 29 участках. В результате, по ее подсчетам, безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за препятствий при голосовании россиян за границей.

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. Президент избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.

Избирательные участки в три дня начиная с пятницы работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Электронное голосование будет доступно до 20:00 17 марта.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.