 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Итоговая явка на второй день президентских выборов превысила 58%

В России явка по итогам второго дня выборов президента составила более 58%
Сюжет
Выборы президента России
По итогам второго дня голосования на президентских выборах явка по всей России превысила 58,2%, в Москве большинство голосов избиратели отдали онлайн
Посёлок&nbsp;Надкопанье, Ленинградская область
Посёлок Надкопанье, Ленинградская область (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Явка по итогам второго дня голосования на президентских выборах во всех регионах России без учета электронного голосования составила 58,27%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Последними в России закрылись участки в самом западном регионе, Калининградской области.

В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву, она считается отдельно), по данным Минцифры, уже приняли участие 89% зарегистрированных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) избирателей, голоса онлайн отдали 4,175 млн человек.

В Москве  проголосовали 4,3 млн человек, большинство из них, более 3,185 млн избирателей, отдали голоса дистанционно, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев.

Самая высокая явка офлайн в Туве: там проголосовали уже 87,15% избирателей. Далее следуют Кузбасс (83,17%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (82,38%). Наименее активно во второй день голосуют избиратели во Владимирской области (35,26%) и Алтайском крае (38%).

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В нескольких регионах были арестованы граждане, которые пытались помешать процессу выборов. Так, в Петербурге суд арестовал девушку, которая бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. В результате этого действия загорелась табличка с информацией о выборах. В Москве арестовали девушку, которая вылила красящую жидкость в урну с бюллетенями.

Профессора УрФУ арестовали за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
Политика
Эмилия Носова
Читайте на РБК Pro
Почему экономика России растет вопреки прогнозам — The Economist
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

Схожие инциденты случались в Ростове и Карачаево-Черкесии, в двух регионах в избирательные урны вылили чернила. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану ящиков с бюллетенями. Глава комиссии Элла Памфилова заявила о попытках поджечь и залить жидкостями ящики для голосования в 20 регионах на 29 участках. В результате, по ее подсчетам, безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за препятствий при голосовании россиян за границей.

Медведев пригрозил статьей о госизмене за атаки на избирательные участки
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. Президент избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.

Избирательные участки в три дня начиная с пятницы работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Электронное голосование будет доступно до 20:00 17 марта.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
выборы президента России явка избирателей избирательные участки
Материалы по теме
Bloomberg узнал о плане G7 не признать выборы в новых регионах России
Политика
ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
Политика
В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 21:40
Виттоцци возглавила общий зачет КМ по биатлону перед последней гонкой Спорт, 21:22
Итоговая явка на второй день президентских выборов превысила 58% Политика, 21:15
Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа Политика, 21:12
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
Путин поговорил по телефону с Лукашенко Политика, 20:49
Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина Общество, 20:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Анчелотти стал вторым тренером в истории «Реала» с 200 победными матчами Спорт, 20:41
Профессора УрФУ арестовали за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге Политика, 20:39
Явка избирателей на выборах президента. Карта Политика, 20:16
Кремль сообщил, какие потери понесли ВСУ в атаках на регионы России Политика, 20:09
Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу в матче чемпионата Испании Спорт, 20:07
Депутаты правящей коалиции ФРГ поддержали передачу Киеву ракет TAURUS Политика, 19:54
Медведев пригрозил статьей о госизмене за атаки на избирательные участки Политика, 19:47