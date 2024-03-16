Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж

Утром 15 марта по всей России открылись избирательные участки на выборах президента, голосование продлится до 17 марта. В ряде регионов свой голос можно отдать дистанционно. Министры, главы регионов, парламентарии не остаются в стороне. Кто из политиков и общественных деятелей уже проголосовал — в материале РБК