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Выборы президента России ,  
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Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж

Появились фотографии голосующих на выборах президента политиков
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Выборы президента России

Утром 15 марта по всей России открылись избирательные участки на выборах президента, голосование продлится до 17 марта. В ряде регионов свой голос можно отдать дистанционно. Министры, главы регионов, парламентарии не остаются в стороне. Кто из политиков и общественных деятелей уже проголосовал — в материале РБК
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина Герасименко после голосования на выборах президента России на избирательном участке №&nbsp;4127 во Владивостоке, Приморский край.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина Герасименко после голосования на выборах президента России на избирательном участке № 4127 во Владивостоке, Приморский край.

Глава МИД Сергей Лавров на избирательном участке №&nbsp;73 в Москве.
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров на избирательном участке № 73 в Москве.

Владимир Путин проголосовал онлайн в рабочем кабинете. Он впервые отдал голос на президентских выборах с помощью дистанционного электронного голосования.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Владимир Путин проголосовал онлайн в рабочем кабинете. Он впервые отдал голос на президентских выборах с помощью дистанционного электронного голосования.

Министр обороны&nbsp;Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ&nbsp;Валерий Герасимов (справа налево) на избирательном участке в Южном военном округе.
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа налево) на избирательном участке в Южном военном округе.

Глава Крыма Сергей Аксенов отдал свой голос на избирательном участке №238 в Симферополе.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов отдал свой голос на избирательном участке №238 в Симферополе.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке №&nbsp;2074 в Доме молодежи в Горках, Московская область.
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке № 2074 в Доме молодежи в Горках, Московская область.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосовала в Санкт-Петербурге. Она пришла на избирательный участок №&nbsp;2237 на Таврической улице.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосовала в Санкт-Петербурге. Она пришла на избирательный участок № 2237 на Таврической улице.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отдал свой голос при помощи дистанционного электронного голосования.
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отдал свой голос при помощи дистанционного электронного голосования.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (справа) на избирательном участке №&nbsp;18 в Басманном районе Москвы.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (справа) на избирательном участке № 18 в Басманном районе Москвы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на избирательном участке в Истре, Московская область.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Председатель ЦИК Элла Памфилова на избирательном участке в Истре, Московская область.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента на участке №4 в Москве.
Фото: пресс-служба ВЭБ

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента на участке №4 в Москве.

Вице-премьер Виктория Абрамченко около терминала электронного голосования в Москве. При помощи такого терминала можно проголосовать онлайн, находясь на избирательном участке.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко около терминала электронного голосования в Москве. При помощи такого терминала можно проголосовать онлайн, находясь на избирательном участке.

Глава Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной голосует на выборах президента, Казань.
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной голосует на выборах президента, Казань.

Председатель партии &laquo;Новые люди&raquo; Алексей Нечаев на избирательном участке №&nbsp;3381 в поселке Шишкин Лес, Москва.
Фото: Екатерина Паньшина / ТАСС

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на избирательном участке № 3381 в поселке Шишкин Лес, Москва.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и супруга Валентина во время голосования в Чите, Забайкальский край.
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и супруга Валентина во время голосования в Чите, Забайкальский край.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №&nbsp;48, Москва.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Первый вице-премьер Андрей Белоусов опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 48, Москва.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования на выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре, Москва.
Фото: ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования на выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре, Москва.

Глава МЧС Александр Куренков во время голосования на выборах президента России.
Фото: ТАСС

Глава МЧС Александр Куренков во время голосования на выборах президента России.

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