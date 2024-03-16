Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж
Утром 15 марта по всей России открылись избирательные участки на выборах президента, голосование продлится до 17 марта. В ряде регионов свой голос можно отдать дистанционно. Министры, главы регионов, парламентарии не остаются в стороне. Кто из политиков и общественных деятелей уже проголосовал — в материале РБК
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина Герасименко после голосования на выборах президента России на избирательном участке № 4127 во Владивостоке, Приморский край.
Глава МИД Сергей Лавров на избирательном участке № 73 в Москве.
Владимир Путин проголосовал онлайн в рабочем кабинете. Он впервые отдал голос на президентских выборах с помощью дистанционного электронного голосования.
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов (справа налево) на избирательном участке в Южном военном округе.
Глава Крыма Сергей Аксенов отдал свой голос на избирательном участке №238 в Симферополе.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке № 2074 в Доме молодежи в Горках, Московская область.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосовала в Санкт-Петербурге. Она пришла на избирательный участок № 2237 на Таврической улице.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отдал свой голос при помощи дистанционного электронного голосования.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (справа) на избирательном участке № 18 в Басманном районе Москвы.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на избирательном участке в Истре, Московская область.
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента на участке №4 в Москве.
Вице-премьер Виктория Абрамченко около терминала электронного голосования в Москве. При помощи такого терминала можно проголосовать онлайн, находясь на избирательном участке.
Глава Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной голосует на выборах президента, Казань.
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на избирательном участке № 3381 в поселке Шишкин Лес, Москва.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и супруга Валентина во время голосования в Чите, Забайкальский край.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 48, Москва.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования на выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре, Москва.
Глава МЧС Александр Куренков во время голосования на выборах президента России.
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