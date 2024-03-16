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Выборы президента России ,  
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Медведев пригрозил статьей о госизмене за атаки на избирательные участки

Медведев пригрозил статьей о госизмене за поджоги и порчу бюллетеней на выборах
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о госизмене. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он назвал совершающих поджоги либо акты вандализма на избирательных участках или рядом «негодяями» и «предателями». «Они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». <...> Их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ — государственная измена», — предупредил Медведев.

Он подчеркнул, что вандализм на избирательных участках — это «не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой», а «прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города».

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Политика

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что на 29 участках в 20 регионах России «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Всего, по ее словам, было восемь попыток поджогов на участках. Безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

С начала голосования сайт ЦИК подвергся 18 тыс. хакерских атак, из них 141 представляла высокую опасность, сообщила Памфилова. На ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено 160 тыс. атак.

Известно о нескольких случаях возбуждения уголовных дел на россиян, которые пытались совершить поджоги или разлить зеленку на избирательных участках. В частности, в Петербурге на девушку, которая 15 марта кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка, возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК). Суд отправил ее в СИЗО.

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На жительницу села Куракино в Красноярском крае, которая 15 марта разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны, возбудили уголовное дело по статье о покушении на воспрепятствование осуществлению избирательных прав, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 УК, п. «в» ч. 2 ст. 141 УК).

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев поджог вандализм выборы президента госизмена
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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