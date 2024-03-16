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Памфилова заявила о попытках уничтожить ящики с бюллетенями в 20 регионах

Элла Памфилова: недалекие люди пытались уничтожить ящики с бюллетенями
Сюжет
Выборы президента России
Элла Памфилова сообщила о попытках поджогов и заливания жидкостями ящиков с бюллетенями на 29 избирательных участках в 20 регионах. В результате, по ее подсчетам, 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 20 регионах России на 29 участках «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

Всего во время голосования на выборах президента, по ее подсчетам, было восемь попыток поджогов на участках. В результате вылитых жидкостей и попыток поджогов было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

С начала голосования сайт ЦИК подвергся 18 тыс. хакерских атак, из них 141 представляли высокую опасность, сообщила Памфилова. На ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено 160 тыс. атак. «<...> Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тысяч атак. Почти 30 тысяч атак — на портал наблюдения за ДЭГ», — уточнила глава ЦИК.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вчера Памфилова заявила, что за намеренную порчу ящиков с бюллетенями на участках для голосования законом предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее против девушки, которая в Петербурге кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка, завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК). Она бросила бутылку с зажигательной смесью днем 15 марта, в результате загорелась табличка с информацией о выборах.

В отношении девушки, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней в Москве, дело завели еще вчера днем. ЦИК на фоне случаев с выливанием жидкостей в избирательные ящики призвала усилить охрану.

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Сегодня идет второй день голосования на выборах президента. По состоянию на 16:22 мск явка по всей стране составила 50,21%.

В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву, она считается отдельно), по данным Минцифры, уже приняли участие 87% зарегистрированных на ДЭГ избирателей, голоса онлайн отдали более 4,066 млн человек. В Москве отдали свой голос онлайн более 3,032 млн человек.

Выборы главы государства проходят 15-17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата, которые были зарегистрированы ЦИК. Среди них глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

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Георгий Смирнов
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