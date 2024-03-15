В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами

Центризбирком призвал усилить охрану избирательных ящиков из-за случаев порчи бюллетеней в Ростове и Карачаево-Черкесии, сообщил замглавы комиссии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Центризбирком призвал усилить охрану урн для голосования в связи с порчей бюллетеней чернилами в двух регионах, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает «Интерфакс».

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — заявил он на заседании комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились «лица с поддельными аккредитациями СМИ», которые пытаются осуществлять неправомерные действия.

Ранее Роскомнадзор отчитался о блокировке десяти фишинговых сайтов по теме выборов. «В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал десять фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024», — отметило ведомство.

Выборы президента России проходят 15–-17 марта. Глава государства будет избран на шесть лет, до мая 2030 года. Голосование на избирательных участках открылось утром 15 марта по всей России, в 8:00 мск в центральной части страны. В частности, в Москве будут работать более 2,2 тыс. избирательных участков, в области — свыше 3,9 тыс.

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на выборах главы России. В них примут участие действующий президент Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы (КПРФ) Николай Харитонов.