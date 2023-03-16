Песков: Россия и США задействовали каналы связи после инцидента с дроном в Черном море

Кремль рассказал о каналах связи с США после падения дрона в Черном море

США обвинили Россию в крушении американского дрона. В Минобороны это опровергли, а также заявили, что беспилотник нарушил зону ограничения полетов, установленную в связи с военной операцией

MQ-9 Reaper (Фото: Lealan Buehrer / ZUMA / ТАСС)

Россия и США задействовали каналы связи после инцидента с крушением в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper, контакты проходили на уровне генштабов, министров обороны и дипломатов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каналы связи были задействованы. Вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных — и главы генштабов, и министры обороны переговорили. Были контакты по дипломатической линии», — сказал он, отвечая на вопрос, задействовалась ли кризисная линия связи с США, установленная еще во времена холодной войны.

Горячая линия Вашингтон — Москва была создана после Карибского кризиса 1962 года для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия использовалась для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

14 марта европейское командование армии США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном в Черном море. Беспилотник, утверждали военные, занимался наблюдением в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета вылетели на его перехват. Один из истребителей, заявили в США, задел винт дрона, после чего американским военным пришлось затопить аппарат.

Минобороны России заявило, что истребители не вступали в контакт с дроном и не применяли вооружение. Он совершил резкий маневр и упал в воду, указывали в министерстве.

Глава ведомства Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином сообщил, что причиной инцидента стали несоблюдение США зоны ограничения полетов, установленной в связи с военной операцией, и усиление разведывательной деятельности.

Полеты американских стратегических беспилотников у побережья Крыма в Минобороны назвали провокационными и создающими предпосылки для эскалации.