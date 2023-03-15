Песков фразой «не надо летать, кому не положено» описал инцидент с дроном

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником над Черным морем «действовала неэкологично».

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что действия истребителей России в отношении американского дрона MQ-9 Reaper были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов. Произошедшее с американским беспилотником он назвал неприемлемым и опасным.

Материла дополняется.