Власти Молдавии не увидели военных рисков на своей границе

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Власти Молдавии не видят военной угрозы на своей границе, которая могла бы проявиться в ближайшем будущем, однако есть риск государственного переворота в стране, заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в интервью Financial Times.

«Мы не видим риска военных сценариев в ближайшем будущем на молдавской границе, благодаря сопротивлению и стойкости Украины. Но гибридная диверсия, попытка государственного переворота — да, риски есть», — сказал Попеску газете.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о перехвате «детального российского плана разрушения политической ситуации в Молдавии» украинской разведкой. По его словам, этот план он передал президенту Молдавии Майе Санду. 13 февраля она заявила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москве об этом ничего не известно.



Позже президент Санду заявила об опасности дестабилизации и подготовке нападений на Молдавию. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников», — сказала она. По словам Санду, «так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе». Она считает, что цель этих действий «состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России». МИД России назвал такие утверждения необоснованными и бездоказательными.